Che ci fa Uan in Stranger Things?

Da stamattina alle 9 è disponibile su Netflix Stranger Things 3 e non si può dire che non abbia generato tonnellate di hype, ma stavolta il mistero è un altro: che ci fa Uan, il pupazzo di Bim Bum Bam nelle pubblicità di Netflix per il ritorno della serie di culto?

Una presenza amata dagli ex giovani che erano bambini negli anni ’80 e che sono stati cresciuti dai cartoni animati presentati nel contenitore di Italia 1 (se non ricordate, leggete qui). Uan ora si trova nell’Indiana, precisamente a Hawkins, a trovare una sua vecchia amica (Eleven), ma non gli va proprio bene.

Anche lui cade nella trappola del laboratorio in cui testano i poteri dei ragazzi ESP, come appunto Eleven di Stranger Things. Chiaramente è una pubblicità per il mercato italiano e non ci sarà davvero Uan nella serie tv, ma possiamo tranquillamente dire che a Netflix c’è del genio.

E ora sotto con la maratona!