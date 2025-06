La prossima stagione televisiva della Rai potrebbe essere notevolmente diversa da quella che sta per concludersi a causa dei tagli che dovrebbero portare alla chiusura di diverse trasmissioni. La nuova stagione televisiva comincerà a settembre quando torneranno sicuramente in onda alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico come Storie Italiane di Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, La vita in diretta di Alberto Matano, Affari tuoi di Stefano De Martino e Domenica In che, ancora una volta, sarà condotta da Mara Venier.

Sulle reti Rai, tuttavia, in autunno, diverse trasmissioni non dovrebbero più andare in onda. Come fa sapere Davide Maggio, i tagli da 25 milioni di euro porteranno alla chiusura di programmi, anche storici e seguiti da tempo dai telespettatori della tv di Stato.

Rai: i programmi che potrebbero essere chiusi per i tagli

I programmi che non saranno assolutamente tagliati sono quelli di Carlo Conti che, non solo condurrà il Festival di Sanremo 2026, ma tornerà a fare compagnia ai telespettatori anche con una nuova edizione di Tale e Quale Show e con lo show dedicato a Pino Daniele che condurrà insieme a Fiorella Mannoia.

A fare le spese dei tagli da 25 milioni che subirà la Rai, stando a quello che riporta Davide Maggio, saranno i programmi in onda in terza serata. Dopo tanti anni, dovrebbe salutare il pubblico Sottovoce, il programma di Gigi Marzullo in onda nella terza serata di Raiuno.

Stessa sorte anche per Cinematografo in onda su Raiuno nella terza serata del venerdì. Dovrebbero chiudere anche Applausi e Milleunlibro trasmessa da Raiuno nella terza serata rispettivamente del sabato e della domenica. Dovrebbero chiudere, inoltre, anche Generazione Z di Monica Setta che, però, dovrebbe continuare ad andare in onda Storie di donne al bivio. Sempre in terza serata, inoltre, addio anche a Tango di Luisella Costamagna.

Con i tagli Rai da 25 milioni di euro, inoltre, rischierebbero anche alcuni programmi del daytime. In particolare, secondo Davide Maggio, in autunno potrebbero non andare in onda Il Caffè di Pino Strabioli, in onda la domenica mattina su Raiuno e Rebus di Giorgio Zanchini trasmesso da Raitre la domenica mattina.

A forte rischio, infine, sempre stando a quello che fa sapere Davide Maggio, sarebbe anche la nuova stagione di Citofonare Rai2 di Simona Ventura, attualmente impegnata come opinionista all’Isola dei Famosi 2025 e Paola Perego.

In casa Rai, dunque, la prossima stagione televisiva potrebbe essere rivoluzionata con diversi programmi che potrebbero restare a riposo.