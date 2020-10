Come capire la lobotomia con Ratched

Nel bene e nel male la scienza ha dato un contributo fondamentale alla società. Un esempio è la medicina: questa è in continua evoluzione ed è grazie ad essa se le malattie che ieri sembravano incurabili oggi non lo sono più. Nella storia sono state parecchie le scoperte in ambito medico, alcune utili altre meno. Tra queste troviamo la lobotomia, una delle pratiche più macabre della storia. Lo scopo di questa era quella di curare malattie mentali come depressione, schizofrenia e disturbi bipolari.

Contro ogni malattia mentale

La lobotomia è una delle pagine più losche e macabre della storia della medicina. Questa pratica nasce verso la fine dell’Ottocento e consiste nel sezionare le connessioni nervose per la corteccia prefrontale ovvero la parte più anteriore dei lobi. In altre parole, questa azione consiste nel distruggere la sostanza bianca del cervello portando ad una modificazione della personalità. Sembra la trama di un film splatter, infatti alcuni registi hanno preso ispirazione da questa. Alcuni esempi sono Martin Scorsese con Shutter Island (2010) e Miloš Forman con Qualcuno volò sul nido del cuculo (1976).

L’arrivo su Netflix

In merito alla questione, la piattaforma Netflix ha lanciato lo scorso 18 settembre: Ratched, serie creata da Ryan Murphy, creatore di American Horror Story. La serie si basa sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo (1962) di Ken Kesey. Ambientato nel 1947, la protagonista è Mildred Ratched, una terribile infermiera che entra a far parte in un team di infermieri che lavorano all’interno di un centro psichiatrico dove vengono attuate pratiche particolari e macabre per curare le malattie psichiche dei pazienti. Lo scopo del regista è quello di indagare sul passato di uno dei personaggi più tormentati della storia del cinema, l’infermiera, appunto, di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Si cerca di svelare i segreti dei protagonisti tra cui la nostra infermiera e il perché questa voglia entrare a tutti i costi nello staff della clinica.

Subito nella Top 10 di Netflix

Il pubblico ha accolto positivamente la serie. A meno di due settimane la serie è nella top 10 di Netflix. Oltre alla trama, di particolare interesse è stato la scelta del cast: da Sarah Paulson, già presente in American Horror Story, a Sharon Stone fino a Cynthia Nixon.

In otto episodi si vede come dietro ogni personaggio si cela un vissuto strano, buio e allo stesso tempo affascinante. Si capisce subito che Ratched è una serie importante e che oltre ad offrire al pubblico vicissitudini intriganti, regala anche grandi riflessioni sulla violenza umana.