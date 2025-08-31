Il countdown per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle è ufficialmente cominciato. Milly Carlucci tornerà in onda sabato 27 settembre con un cast tutto nuovo e la medesima giuria. A scendere in pista come concorrenti saranno Francesca Fialdini, Beppe Convertini, Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Nancy Brilli, Martina Colombari e Maurizio Ferrini, Marcella Bella e Rosa Chemical.

L’ultimo concorrente ufficiale annunciato dal programma Rai è Paolo Belli che, per il ventesimo anniversario, ha accettato la proposta di Milly Carlucci di scendere in pista come concorrente abbandonando, così, il ruolo di co-conduttore. Chi, dunque, si collegherà dalla sala delle stelle prima di ogni esibizione? L’erede di Paolo Belli è un volto amatissimo e conosciutissimo dal pubblico.

Ballando con le stelle: chi è il nuovo co-conduttore dopo Paolo Belli

Paolo Belli cede il ruolo di co-conduttore ad un ex inviato dell’Isola dei Famosi ma anche ad un ex concorrente di Ballando con le stelle. Si tratta, infatti, di Massimiliano Rosolino che, a Ballando, ha anche trovato l’amore grazie all’incontro con Natalia Titova con cui ha avuto due figlie. Massimiliano Rosolino è già entrato totalmente nel ruolo e nel video pubblicato sulle pagine social di Ballando rassicura chi l’ha preceduto.

“Ma chi potrà prendere il posto di Paolo Belli?! Paolo stai senza pensieri, quest’anno ci penso io. Ma cosa sarò un suo sostituto, un assistente? Allora sono l’assistente bidello…“ – spiega Rosolino che, poi, con la sua solita ironia, rivolgendosi al pubblico aggiunge – “Pronto a pulire il sudore dei nostri concorrenti, preparatevi ok? Preparatevi ad andare in pista…Ragazzi, anzi ladies and gentlemen, io sono pronto…”.

Nel video, poi, con il suo sorriso rassicurante, interviene anche Milly Carlucci, pronta a dividere la scena con Rosolino che assicura che farà di tutto per non far rimpiangere Paolo Belli.

“Avete capito? Assistente bidello Massimiliano Rosolino. Ah, ma non è finita qui…Perché adesso ti devo presentare le coppie…Allora adesso, nei prossimi giorni un po’ per volta, ti presento tutte le coppie con gli abbinamenti…”, le parole della conduttrice.

Sia per Massimiliano Rosolino che per Paolo Belli sta per cominciare una nuova avventura con Belli che, per la prima volta, si sottoporrà al giudizio della giuria che, ancora una volta, sarà composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Tutto, dunque, è pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2025 con il conduttore Rai pronto a stupire tutti.