Le troupe hanno cominciato a lavorare ai nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani, confermando l’impegno della produzione nel portare avanti una narrazione che intreccia medicina, emozioni e drammi personali. La serie, trasmessa su Rai 1, si è imposta come un punto di riferimento per la fiction italiana grazie al suo equilibrio tra accuratezza scientifica e profondità psicologica dei personaggi.

Il protagonista, interpretato da Luca Argentero, torna a vestire i panni del Dottor Andrea Fanti, medico che dopo un trauma personale e professionale cerca di riprendere in mano la propria vita e la carriera. La nuova stagione promette di approfondire ulteriormente la complessità del suo percorso, con nuovi casi clinici e dinamiche umane di grande impatto.

Quando andrà in onda la quarta stagione

Rai ha annunciato che la messa in onda della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è prevista per i primi mesi del 2026. Il palinsesto conferma quindi la volontà di mantenere la fiction in un slot privilegiato, consolidando il successo di audience che nelle precedenti stagioni ha spesso superato i 7 milioni di spettatori a puntata.

L’attesa è alta anche perché la serie si è distinta nel panorama televisivo per la capacità di raccontare la medicina in modo realistico, senza rinunciare a un forte coinvolgimento emotivo. La conferma della nuova stagione rappresenta un segnale di fiducia verso un prodotto che ha saputo innovare il genere medical drama in Italia.

Sebbene i dettagli specifici sulla trama siano ancora riservati, alcune anticipazioni indicano che la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani affronterà temi di attualità legati alla sanità, oltre a esplorare le relazioni tra i protagonisti sotto una luce nuova. L’evoluzione dei personaggi sarà al centro della narrazione, con nuove sfide professionali e personali che metteranno a dura prova il Dottor Fanti e i suoi colleghi.

Il cast si arricchisce di nuovi ingressi, mentre i personaggi storici continueranno a svilupparsi, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori e offrendo spunti di riflessione sulla complessità della vita ospedaliera. La produzione ha confermato l’impegno a garantire un alto livello di qualità sia nella sceneggiatura che nelle ambientazioni, per offrire una visione autentica del mondo medico.

Con la partenza delle riprese, cresce l’attesa per la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, che promette di confermare e superare il successo delle stagioni precedenti, combinando dramma, medicina e umanità in un racconto coinvolgente e sempre attuale.