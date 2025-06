Dopo aver viaggiato in lungo e in largo alla scoperta delle bellezze artistiche dell’Italia, ma anche delle varie tradizioni culinarie, Elisa Isoardi lascia ufficialmente Linea Verde Italia, programma itinerante amatissima dal pubblico di Raiuno. Con il suo sorriso, la Isoardi ha accompagnato i telespettatori alla scoperta di varie città ma da settembre, la conduttrice tornerà in studio.

Basta viaggi per la Isoardi che, dalla prossima stagione televisiva, ogni sabato pomeriggio, condurrà Bar Centrale in cui racconterà le storie di persone comuni provenienti dalle province italiane. Un ritorno in studio per Elisa Isaordi che lascia il suo posto a Linea Verde Italia ad un altro volto molto amato dal pubblico italiano.

Elisa Isoardi lascia Linea Verde Italia: chi ha scelto la Rai al suo posto

Conclusa la stagione invernale di Linea Verde Italia, Elisa Isoardi si sta godendo le vacanze in attesa di tornare in tv con il suo nuovo programma. La Rai, tuttavia, non lascia organo il proprio pubblico che può continuare ad ammirare le bellezze dell’Italia con Linea Verde Estate, condotta da Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio. Una vera e propria promozione quella della Rai nei confronti di Montrucchio che, prima del passaggio su Raiuno, ha condotto Cook 40’ su Rai 2.

Al termine di Linea verde Estate, Montrucchio non avrà il tempo di riposare perché, come fa sapere Davide Maggio, la Rai ha deciso di puntare su di lui anche per la conduzione di Linea Verde Italia. “Montrucchio continuerà a girare per il Paese anche nella stagione invernale. Flavio è stato, infatti, scelto dalla Direzione Intrattenimento Day Time anche per la conduzione di Linea Verde Italia”, fa sapere Davide Maggio.

Sarà, dunque, Flavo Montrucchio il sostituto di Elisa Isaordi. Un passo in avanti importante nella carriera di Montrucchio che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello che ha poi vinto.

Come conduttore, su Real Time, è il volto di Primo appuntamento ma Montrucchio ha anche recitato in alcune fiction come Donna Detective. Dal prossimo autunno, però, Montrucchio affiancherà Monica Caradonna, confermata per il terzo anno consecutivo nel daytime del mezzogiorno pre-festivo di Rai 1 alla guida di Linea Verde Italia.

E’ un momento decisamente positivo, dunque, per Flavio Montrucchio la cui carriera è ormai decollata per la gioia di tutti i fan che lo seguono sin dai tempi della sua avventura nella casa del Grande Fratello.