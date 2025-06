Flavio Montrucchio sorride e si gode il successo che gli ha permesso di conquistare la conduzione di uno dei programmi top dell’estate Rai. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello di cui è stato anche vincitore, Flavio Montrucchio non si è fermato più.

Dopo le esperienze da attore di alcune, importanti fiction italiane come Donna detective, Capri 2, Provaci ancora prof 4! e tante altre, ha scelto di professione di conduttore e, in questa, calda estete 2025 è pronto a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno, esattamente come la moglie Alessia Mancini.

Flavio Montrucchio conquista la Rai: il nuovo programma che piace a tutti

Per il proprio palinsesto, la Rai ha deciso di puntare sulla bravura, sulla professionalità e sulla simpatia della coppia composta da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. I due coniugi, tuttavia, non lavorano insieme ma sono alla guida di due programmi diversi. Se lei gira l’Italia con “Camper in viaggio”, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Raiuno alle 11.30, Flavio Montrucchio conduce Linea Verde Estate insieme a Margherita Granbassi. Il programma andrà in onda su Raiuno, a partire dal 16 giugno.

Tuttavia, le novità per Montrucchio non finiscono qui perché il suo impegno televisivo con Raiuno non si limiterà al periodo estivo ma andrà avanti anche per tutto l’inverno. La Rai, infatti, ha deciso di affidargli anche la conduzione di Linea Verde Italia, la versione invernale di Linea Verde Estate.

Toccherà a lui, dunque, sostituire Elisa Isoardi che ha deciso di lasciare la trasmissione itinerante Rai per tornare a condurre un programma in studio. La Isoardi, infatti, dal prossimo autunno, condurrà la nuova trasmissione dal titolo Bar Centrale.

Alla guida di Linea Verde Italia, Montrucchio non sarà da solo ma dividerà l’impegno con Monica Caradonna. La carriera di conduttore di Montrucchio, dunque, ha ormai spiccato il volo. Su Real Time, infatti, conduce da tempo il programma dedicato all’amore dal titolo “Primo appuntamento” mentre su Raidue ha condotto anche ‘Cook40′ format in cui intervistava personaggi del mondo dello spettacolo mentre si dilettavano ai fornelli.

Aria di novità, dunque, in casa Montrucchio-Mancini che, nonostante i vari impegni televisivi, continuano ad essere molto presenti sui social dove condividono anche tanti contenuti della loro vita di coppia e di genitori di Mya e di Orlando, frutti del loro amore ormai ventennale e che diventa sempre più forte.