I film e le serie tv Marvel e Star Wars che potremo vedere su Disney+ nel 2021

Il 10 dicembre si è tenuta la Disney Investor Day, la giornata degli investitori. In questa giornata la Walt Disney Company ha annunciato i nuovi progetti per la piattaforma online. Durante l’evento la compagnia ha comunicato di voler espandere la propria piattaforma con tantissimi nuovi titoli in arrivo nei prossimi anni. Al momento ci sono almeno trenta serie in corso di sviluppo.

Alla presentazione hanno confermato l’arrivo di circa dieci serie Marvel, dieci serie di Star Wars e quindici film live-action Disney. Saranno annunciati altri quindici film Disney, Disney Animation e Pixar per lo stesso periodo.

Le serie in arrivo

La Disney non ha rilasciato molti dettagli in merito alle serie. Alcune uscite erano state programmate per i mesi scorsi, ma sono state rimandate a causa Covid-19.

Partiamo dalla Marvel. Il primo nome che leggiamo è The Falcon and the Winter Soldier, la serie che doveva debuttare lo scorso agosto, ma che è stata rimandata a marzo 2021. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie approfondirà il rapporto fra i personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, nonché la nascita del nuovo Capitan America.

A seguire ci sarà Wanda Vision e sarà la prima serie su Disney+ del Marvel Cinematic Universe. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie riprenderà gli stili delle sitcom classiche dagli anni Cinquanta fino a quelle contemporanee. Uscirà a gennaio 2021.

Le altre serie in cantiere sono Loki con Tom Hiddestone che tornerà a vestire i panni di Loki, il dio del caos. Hawkeye che vedrà le vicende di Clint Barton e Kate Bishop. Ms. Marvel il nuovo personaggio di Capitan Marvel 2, She-Hulk che vedrà il grande ritorno di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner. Moon Knight e una serie su Nick Fury. Ci sarà anche una miniserie animata What If…? che debutterà nell’estate del 2021.

Per quanto riguarda il mondo di Star Wars sono previsti alcuni spin off di The Mandalorian. Tra i tanti uno di questi potrebbe essere incentrato su Cara Dune, ex combattente della Ribellione. Verrà presentata anche una serie su Obi-Wan Kenobi che porterà sullo schermo Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. La serie sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith. Ritornerà anche Rogue One, con un prequel sul ritorno di Diego Luna come Cassian Andor. Ci saranno anche le serie animate Star Wars: The Bad Batch e Star Wars: Visions, antologia di corti in stile giapponese che debutterà nel 2021.