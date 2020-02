I film rinviati a data da destinarsi a causa del Coronavirus

Locali chiusi, chiese chiuse, università chiuse, scuole chiuse, catacombe (!) chiuse, teatri chiusi…tutto chiuso, anche i cinema. Per questo molti film, la cui uscita era prevista in questi giorni o per le prossime settimane, hanno sospeso la distribuzione e per molti ancora non si conosce la nuova data d’uscita nelle sale cinematografiche italiane. Pazienza e tolleranza per gli irreprimibili cinefili, mi raccomando, ed ecco a voi la lista dei film rinviati con alcuni dettagli:

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni di Ligabue pittore

La vita e l’anima di Antonio Ligabue interpretate da una pazzesco Elio Germano che a guardarlo nel trailer fa già venire i brividi. Ligabue, scultore e pittore naïf, figura fondamentale nell’arte contemporanea e internazionale, vivrà gran parte della sua vita in Emilia fino alla morte nel 1965 a Gualtieri ed è proprio in Emilia, precisamente a Reggio, che si sono svolte le riprese del film. La pellicola è stata presentata al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Si vive una volta sola di Carlo Verdone

Quattro medici di successo nonché quattro amici inseparabili intraprendono uno sconclusionato viaggio che li porterà in Sud Italia. La pellicola è girata in Puglia, da Bari a Monopoli, Otranto, San Vito di Polignano ed altre località salentine. Carlo Verdone, alla 26esima prova da regista, ha scritto la sceneggiatura in collaborazioni con altri e dichiara di aver realizzato, nel film, il sogno di interpretare e vestire i panni di un medico.

Lupin III – The First

n nuovo Lupin in versione 3D. Si tratta del primo film d’animazione interamente realizzato in computer grafica con protagonista Lupin, il personaggio di Monkey Punch, celebre regista, fumettista e character designer giapponese (recentemente scomparso). La vicenda parte dal ritrovamento di un diario e dall’incontro con una misteriosa ragazza, Laetitia. Musica all’altezza, doppiatori anche e ambientazioni favolose, dicono. Attenderemo con ansia.

Altri film che si lasceranno desiderare ancora un po’ ma che usciranno presto nelle sale cinematografiche sono: Ritorno al crimine (rinvio non ancora ufficiale); Cambio Tutto di Guido Chiesa con Valentina Lodovini; Artic – Un’avventura glaciale con le voci di Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni; Dopo il matrimonio con Michelle Williams e Julianne Moore; Onward (16 aprile); Il Talento del Calabrone; The Grudge; Un Amico Straordinario; Charlie’s Angels; Salvo amato, Livia mia.