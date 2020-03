Il medico che ha ispirato JD di Scrubs è in prima linea negli USA contro il Coronavirus

Prima di spiegarvi meglio cosa è successo, cari lettori e lettrici, se non avete mai visto Scrubs, vi prego tantissimo di rimediare il prima possibile. Stasera anzi subito, tanto che avete da fare?! Trovate tutte le stagioni su Prime Video.

So che siete perfettamente consapevoli che prima o poi avreste dovuto colmare questa vostra lacuna, poiché Scrubs è una di quelle robe che non puoi non aver visto nella tua vita (dopo Game of Thrones, How I Met Your Mother, Rick and Morty, Star Wars, Il Signore degli Anelli e via con una lista delle infinite cose da vedere prima di morire). Ebbene è arrivato il momento, per chi ancora non avesse visto Scrubs, di farlo immediatamente e siccome ci sentiamo buoni, potete leggere perché ci manca tanto in questo articolo, dal titolo super esplicativo: Siamo la generazione orfana dell’educazione sentimentale di Scrubs.

Ora possiamo tornare a noi. Bill Lawrence, ideatore, sceneggiatore e regista di Scrubs, rende noto su Twitter che un uomo di nome Jon Doris si trova al “centro di comando” contro il Coronavirus. Jon Doris è il suo migliore amico dal college ed è il ragazzo sui cui aveva basato Scrubs.

“È qui a Los Angeles che gestisce un ospedale (come farebbe JD), e sono orgoglioso che sia mio amico. Di notte cambia i suoi vestiti nel suo garage per evitare che i figli si ammalino“, scrive Bill Lawrence, ricondividendo le parole del vero JD: “Oggi lavoro accentro di comando COVID. Sono davvero orogoglioso di lavorare con queste infermiere, dottori e con tutto lo staff”.

This is the guy I based SCRUBS on and my best pal from college. He’s out here in Los Angeles running a hospital (like JD would), and I’m proud he’s a pal. He changes clothes in his garage at night to try to keep his kids from getting sick and IS married to “real Elliot”. https://t.co/7tG3ZodhfG

— Bill Lawrence (@VDOOZER) March 26, 2020