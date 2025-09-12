La decima stagione de Il Paradiso delle Signore promette nuovi colpi di scena, intrecci sorprendenti e passioni travolgenti.

Le trame delle puntate in onda dal 15 al 19 settembre 2025 si arricchiscono di sviluppi significativi, con un’attenzione particolare alle dinamiche tra Odile ed Ettore, così come ad altre storyline che coinvolgono i protagonisti storici e le nuove leve della soap di Rai 1.

Le tensioni a Villa Guarnieri e la scoperta del romanzo di Rosa

La settimana si apre con un clima di fermento a Villa Guarnieri, dove Adelaide svela a Odile, Marta e Umberto il proprio imminente matrimonio con Marcello. Questa notizia scuote profondamente gli equilibri familiari e crea nuove tensioni. Nel frattempo, Rosa si confida con Roberto, rivelandogli di aver scritto un romanzo intitolato “Nata sotto il segno di Venere”. Il desiderio di Roberto è quello di organizzare la presentazione del libro proprio al Paradiso, affidando ad Agata il compito di realizzare una copertina accattivante che possa catturare l’attenzione del pubblico.

Parallelamente, Fulvio decide di fare un passo importante confessando la verità a Caterina, che invece si rivolge a Don Saverio per trovare un impiego. La situazione familiare si complica anche per Elvira, preoccupata per la tosse persistente del piccolo Andrea, ma trova conforto nei consigli di Concetta. Uno dei momenti più intensi della settimana riguarda l’incontro di Odile con un uomo misterioso al Circolo, che si conclude con un bacio inaspettato.

Nonostante l’eccitazione per questo gesto, Odile fatica a dimenticare la scena toccante di Marina durante la sfilata per Matteo. Anche Delia entra in contatto con lo sconosciuto, suscitando la preoccupazione di Gianlorenzo. Il colpo di scena arriva con la rivelazione che l’enigmatico uomo è proprio Ettore Marchesi, il nuovo stilista scelto da Umberto per Galleria Milano Moda. Questo intreccio promette di cambiare molte dinamiche, soprattutto perché Odile non è convinta che Ettore rappresenti la scelta migliore per la storica galleria milanese.

Marcello, nel frattempo, si rivolge a Salvatore e Matteo con una richiesta importante, mentre il romanzo di Rosa suscita grande curiosità tra le Veneri, che si mostrano sempre più coinvolte nelle nuove vicende. La tensione tra Salvo ed Elvira cresce a causa delle preoccupazioni legate ad Andrea, ma grazie all’aiuto di Rosa i due riescono a concedersi una serata di svago. Rosa stessa vivrà un incontro inatteso che potrebbe cambiare il suo destino.

Le discussioni tra Agata e Roberto sulla copertina del libro di Rosa raggiungono una conclusione, mentre Caterina continua a nascondere un segreto che potrebbe avere ripercussioni importanti. Concetta, intanto, mostra ad Elvira un rimedio efficace per calmare la tosse di Andrea. L’arrivo di un ospite molto atteso a casa Puglisi contribuisce a movimentare ulteriormente le vicende.

Adelaide, nel frattempo, organizza un ricevimento a Villa Guarnieri dove Rosa e Marcello hanno modo di confrontarsi, sotto lo sguardo attento di Umberto. La scoperta delle nozze induce Rosa a prendere una decisione cruciale per il suo futuro. Con Elvira sempre più assente dal Paradiso a causa delle cure per Andrea, lo staff inizia a risentirne. Agata suggerisce quindi a Irene di coinvolgere Caterina nel lavoro, proposta che trova l’approvazione di Fulvio, il quale si impegna ad aiutare le Veneri.

Ettore, intanto, fa una telefonata enigmatica, mentre Mimmo e Agata ricevono un premio, ma con reazioni molto diverse. Tra le novità di questa settimana si registra anche la tregua tra madre e figlia a casa Amato, un segnale di pace dopo i conflitti passati. Al Paradiso, la presentazione del romanzo di Rosa rappresenta un evento centrale, con la partecipazione di Tancredi, tornato con un gesto sorprendente che riguarda Galleria Milano Moda.

Irene riesce a convincere Caterina a unirsi al gruppo di lavoro, mentre Roberto, colpito dal successo del romanzo di Rosa, le propone un’offerta professionale che la mette di fronte a una scelta impegnativa e decisiva per il suo futuro.