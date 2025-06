Il cuore di Gianluca Ginoble torna a battere per una ragazza. Da anni sulla cresta dell’onda insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto con cui forma il trio de Il Volo che ha conquistato il mondo, Gianluca Ginoble è sempre stato molto discreto e riservato, esattamente come i colleghi che, oggi, sono soprattutto degli amici che, esattamente come Gianluca, condividono davvero poco del proprio privato.

L’unico che ha aperto il proprio cuore ai fan è Ignazio Boschetto che ha presentato ufficialmente la sua fidanzata Michelle Bertolini, oggi sua moglie e che tra pochi mesi lo renderà papà per la prima volta. Se, dunque, Ignazio ha già trovato la donna della sua vita, Piero e Gianluca sarebbero ancora alla ricerca del grande amore anche se, a quanto pare, nella vita di quest’ultimo ci sarebbe una nuova fidanzata.

Gianluca Ginoble: tutto sulla nuova fidanzata

Tra un concerto e l’altro, i ragazzi de Il Volo non rinunciano all’amore come documentano le foto del settimanale Oggi che ha pizzicato Gianluca Ginoble in dolce compagnia. Il cantante de Il volo è stato fotografato a Taormina con una ragazza con cui si è concesso qualche ora di relax godendosi il sole e il mare della splendida città siciliana.

Nelle foto, i due si scambiano dolci effusioni che lasciano pensare ad un legame sentimentale tra i due. Baci e abbracci, infatti, hanno caratterizzato la giornata di riposo che Gianluca si è concesso prima di raggiungere nuovamente Piero Barone e Ignazio Boschetto per nuovi impegni professionali.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, la ragazza si chiamerebbe Claudia De Bernardi, avrebbe 26 anni e sarebbe originaria di Milano. La relazione tra i due sarebbe cominciata circa un anno fa anche se, finora, non è mai stata presentata ufficialmente dall’artista.

Sul profilo personale di Gianluca, infatti, non ci sono foto del cantante in sua compagnia che, però, il settimanale Oggi è riuscito ad immortalare. Pur non essendoci stata l’ufficialità, i fan più attenti del cantante, in una serie di foto pubblicate su Instagram e dedicata ad una vacanza fatta a Santorini, avevano notato la presenza della ragazza proprio accanto a Gianluca.

Ora, però, le foto pubblicate da Oggi sono inequivocabili. Gianluca, dunque, non solo non è single ma sembra totalmente presto dalla bellissima Claudia con cui prova a trascorrere del tempo quando i numerosi impegni professionali glielo consentono. Claudia De Bernardi, invece, sembra lontanissima dal mondo dello spettacolo e dai riflettori.