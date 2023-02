It’s a me, Pedro Pascal: la parodia di Super Mario al SNL è tutto

Al Saturday Night Live Pedro Pascal di The Last of Us ha interpretato la parodia definitiva su Super Mario.

Pedro Pascal con un fungo in mano. Non è tutto meraviglioso?

Che questo per Pedro Pascal e per tutto il team della serie di The Last of Us sia un momento magico non ci piove ma come renderlo ancora più luminoso? Beh con una delle parodie più geniali di sempre andata in scena al Saturday Night Live. Tenetevi forte perché la notizia è davvero incredibile: Pedro Pascal si è prestato, infatti, ad interpretare Super Mario!

Grazie a un mix di genio, follia e realizzazione praticamente perfetta, la parodia è un vero e proprio apice della tv “generalista” di questi anni. Infatti si prende un’icona pop come ormai è diventato Pedro Pascal, tra le tante cose anche interprete principale di The Mandalorian, ora alle prese con l’incredibile prova attoriale di Joel in The Last of Us e calarlo nell’universo più improbabile di tutti, ovvero quello di Super Mario.

Non solo Mario con Pedro Pascal…

Come potete vedere, insomma, si sta parlando non soltanto di una produzione di un certo qual peso proprio dal punto di vista di budget ma anche di una qualità di scrittura, aderenza e parodia dei personaggi che definire “fuori scala” non pare proprio essere un’esagerazione. Tutto funziona in una parodia come questa con quel cortocircuito mentale che scaturisce, praticamente nell’immediato, vedere il “Joel” della serie che interpreta il Mario di Nintendo. Anzi, a tal proposito, almeno al momento, non si se questa sia stato un ripensamento dell’eroe dei videogiochi made in Japan condivisa con la grande N. Sarebbe davvero curioso, oltre che dannatamente interessante indagare sulla questione. Ma, almeno ad ora, la cosa migliore è rivedere, ancora una volta, questa parodia memorabile.