Proseguono le appassionanti vicende de La forza di una donna, la popolare soap opera turca trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.

Le nuove puntate si preannunciano ricche di colpi di scena e tensioni familiari, con Bahar al centro di una crisi emotiva e familiare profonda.

La delicata situazione di Bahar e l’ostilità di Hatice

Dopo un altro episodio di svenimento, Bahar viene accudita con premura da Hatice e Enver, che manifestano preoccupazione per il suo stato di salute. Tuttavia, la gelosia di Şirin, sorellastra di Bahar, complica ulteriormente le cose: la giovane inizia a insinuare che Bahar stia semplicemente fingendo di stare male per suscitare compassione. Queste parole velenose mettono in crisi la madre, che si trova a dover scegliere chi ascoltare in questa intricata situazione familiare. Nel frattempo, sul luogo di lavoro, Sema affida a Bahar un compito estremamente difficile da portare a termine.

Grazie al supporto delle colleghe, Bahar riesce a completare l’incarico in tempo, così da poter essere libera quando Arif si presenta per accompagnarla all’ospedale, dove Bahar deve sottoporsi a una terapia. Mentre Bahar è impegnata in ospedale fino a tardi, Şirin non perde occasione per gettare altra benzina sul fuoco, cercando di mettere Hatice contro la figliastra. La giovane racconta alla madre una versione distorta della realtà, sostenendo che Bahar non è ancora tornata a casa perché ha passato la serata con un uomo, abbandonando così i piccoli Nisan e Doruk alle cure degli altri.

Al rientro, Bahar trova la porta di casa chiusa a chiave e scopre che la madre non vuole farla entrare, costringendola a trascorrere la notte all’addiaccio. Questa decisione drastica rappresenta un punto di rottura nei rapporti familiari. Il giorno seguente, Bahar si reca in un negozio di telefonia per ottenere informazioni sul telefono di Sarp e scopre che era stato già consegnato lì da Enver. Questa scoperta apre scenari inquietanti e alimenta ulteriormente i sospetti e le tensioni.

Nel frattempo, Arif e Bahar discutono animatamente sul destino di Sarp: Bahar suggerisce che Sarp potrebbe essere ancora vivo, una possibilità che manda su tutte le furie Arif, il quale teme che Sarp possa averla tradita e abbandonata per un’altra donna. Questi sviluppi intensificano il dramma intorno a Bahar, che si trova sempre più isolata e in balia di conflitti familiari e personali. La trama si fa sempre più avvincente, con intrecci di gelosia, menzogne e verità nascoste che promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo nelle prossime puntate.