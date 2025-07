La ruota della fortuna ha debuttato ufficialmente nella prima serata di canale 5 prendendo il posto di Paperissima Sprint. Da lunedì 14 luglio 2025, infatti, il game show va in onda tutti i giorni alle 20.30, al termine dell’edizione delle 20 del Tg 5, incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e vincendo la sfida anche con Techetechetè di Raiuno.

Un vero e proprio successo per Gerry Scotti che, considerato dal pubblico come il re del game show, ha riportato in tv quello che è stato uno dei programmi più amati dai telespettatori tra quelli condotti da Mike Bongiorno. Esattamente come nella versione originale, anche in quella attualmente in onda, Gerry Scotti è affiancato da una presenza femminile ovvero dalla bellissima Samira Lui che ha svelato alcuni retroscena sul programma di canale 5.

La ruota della fortuna: il retroscena svelato da Samira Lui

Dopo essere stata una professoressa de L’eredità e una concorrente del Grande Fratello, Samira Lui è stata scelta per affiancare Gerry Scotti nel programma 2La ruota della fortuna”. Sempre sorridente e super professionale oltre ad essere indiscutibilmente bellissima, Samira è molto amata dal pubblico. In occasione del ritorno in tv del game show, Samira ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche del suo rapporto con Gerry Scotti svelando un importante retroscena.

“Fin da subito c’è stato un bel feeling, non sono sono mai state barriere tra noi…”, le parole di Samira che conferma come il bel rapporto che ha con Gerry davanti alle telecamere è lo stesso che ha dietro le quinte. Tuttavia, come capita a tutti i colleghi di lavoro, anche tra Gerry Scotti e Samira Lui possono sorgere delle piccole discussioni.

“I battibecchi non mancano, a volte ‘peggiorano’, ma c’è da dire che pure lui mi punzecchia parecchio…”, ha ammesso in tutta la sua sincerità.

Lavorando accanto ad un mostro sacro della televisione come Gerry Scotti, Samira ha modo di imparare tanto anche grazie alla generosità di Scotti che, come svela la stessa Samira, le lascia molto spazio. “Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo…Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato…”, ha concluso la protagonista femminile de La ruota della fortuna che, in futuro, potrebbe lanciare la sfida ad Affari tuoi soprattutto se gli ascolti continueranno a soddisfare i vertici Mediaset come accaduto con le prime puntate serali.