L’avventura di Mario Adinolfi sull‘Isola dei Famosi 2025 continua e il naufrago è sicuramente tra i protagonisti per le sue discussioni con gli altri concorrenti, in particolare con Chiara Balestrieri con cui non è mai nata una simpatia. Adinolfi, inoltre, sta sorprendendo anche perché, a differenza di altri naufraghi che hanno deciso di ritirarsi non riuscendo a sopportare le difficoltà della vita da naufrago, Mario sta resistendo al punto da voler arrivare in finale.

Nonostante le varie dinamiche che i naufraghi riescono a creare, gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2025 non decollano e Mediaset ha deciso di chiudere il reality in anticipo fissando la finale a mercoledì 2 luglio. Nelle ultime ore, non è la scelta di Mediaset a far discutere ma il cachet di Mario Adinolfi che sarebbe il naufrago più pagato.

Cachet Mario Adinolfi: quanto guadagna per una settimana all’Isola dei Famosi 2025

Cachet importanti per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 perché Mario Adinolfi non sarebbe l’unico a portare a casa ascolti importanti ogni settimana. Anche Patrizia Rossetti, infatti, non se la passerebbe male così come l’attrice Loredana Cannata. Si tratta di alcuni dei naufraghi più noti al grande pubblico e, forse, potrebbe essere proprio questo il motivo del cachet che la produzione dell’Isola avrebbe deciso di garantirgli.

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, infatti, per ogni settimana trascorsa in Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, Patrizia Rossetti porterebbe a casa ben 12mila euro mentre Loredana Cannata, per lo stesso periodo, incasserebbe ben 8mila euro.

Cifre importanti quelle percepite sia dalla Rossetti che dalla Cannata ma indubbiamente inferiori a quelle previste dal contratto di Mario Adinolfi. Quest’ultimo, oltre ad aver ricevuto alcuni comfort rispetto ad altri come la possibilità di avere una sedia sulla spiaggia non potendosi sedere per terra a causa del peso, porterebbe a casa anche la cifra più alta di tutti i cachet ovvero 15mila euro a settimana.

Nonostante gli ascolti non decollino al punto da aver previsto una finale anticipata, Mediaset avrebbe puntato molto sul reality condotto da Veronica Gentili. “L’investimento economico è stato decisamente importante secondo quanto risulta a noi di Oggi…”, scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Dopo il flop di The Couple, Mediaset sperava di poter risollevare i reality con l’Isola dei Famosi ma i sei mesi di Grande Fratello, forse, hanno pesato sulla scelta di puntare ancora sui reality show.