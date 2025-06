Mancano ancora diversi mesi per l’inizio del Festival di Sanremo 2026 ma le prime manovre organizzative sono già iniziate. Per Carlo Conti, infatti, sarà un’estate di selezione per individuare i brani da portare in gara sul palco del Teatro Ariston. Per un Festival di qualità, tuttavia, sono importanti non solo le canzoni, ma anche la squadra da cui Conti sceglierà di farsi affiancare.

Come co-conduttrice, il primo nome è quello di Andrea Delogu che sta affiancando il conduttore toscano nella presentazione del Tim Summer Hits 2025. Sulla possibilità di portare Andrea Delogu a Sanremo, Conti non ha chiuso le porte lasciando una speranza a chi la considera perfetta per la sua conoscenza musicale e la sua capacità di stare sul palco. La stessa Delogu si è detta onorata di poter, un giorno, salire sul palco del Teatro Ariston.

Se, dunque, Andrea Delogu accetterebbe la proposta, per Carlo Conti arriva il primo no.

Sanremo 2026: chi non sarà con Carlo Conti al Teatro Ariston

Per affiancare Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo 2026, sono spuntati anche i nomi degli amici di una vita del conduttore toscano ovvero Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che il pubblico si aspettava di vedere sul palco dell’Ariston già durante il Festival di Sanremo 2025.

Tra Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni esiste un’amicizia fraterna che dura da anni e avere gli amici al proprio fianco sarebbe un sostegno importante per Conti. Tuttavia, se Giorgio Panariello si è detto pronto a calcare il palco del Teatro Ariston, Pieraccioni non avrebbe alcuna voglia di sbarcare a Sanremo.

“Non ci vado”, ha detto Pieraccioni in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. L’attore e regista, poi, ha svelato anche il motivo per cui non vede Sanremo nel suo futuro: “Ho la sindrome del cabarettista, se ci sono più di dieci persone presenti, la battuta la devo fare per forza…E non voglio essere ricordato come quello che a Sanremo ha detto sei o sette baggianate…”.

Pieraccioni, inoltre, con l’ironia che lo contraddistingue, svela che, per lo stesso motivo, è solito non andare neanche alle riunioni di condominio: “Non vado alle riunioni di condominio per questo motivo, figuriamoci Sanremo…”, ha aggiunto.

Infine, Pieraccioni ha svelato il motivo per cui Carlo Conti lo vorrebbe al suo fianco a Sanremo: “Proprio perché sa benissimo che poi sparo la pu**anata in diretta mondiale e così lui può percu**rmi per cinque o sei anni…”, ha concluso.