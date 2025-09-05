È finalmente ufficiale la data di uscita della terza stagione di Un Professore, che tornerà ad animare le serate di Rai 1 a partire dal 20 novembre 2025.

La serie, con Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra, promette di portare sul piccolo schermo una miscela di emozioni, tensioni e nuovi intrecci sentimentali capaci di conquistare nuovamente il pubblico.

Un Professore 3: la nuova stagione tra maturità e nuovi protagonisti

La terza stagione di Un Professore si articolerà in sei episodi, trasmessi in prima serata ogni giovedì fino al 18 dicembre, e sarà incentrata sulla conclusione del percorso scolastico degli studenti del liceo Leonardo Da Vinci. Il trailer ufficiale, già diffuso da Rai, anticipa momenti di grande intensità: i protagonisti si preparano all’esame di maturità, mentre tra i banchi emergono nuove figure e si riaffacciano vecchie conoscenze pronte a sconvolgere gli equilibri della scuola.

Tra le novità più attese spiccano l’arrivo di Irene Alessi, nuova preside interpretata da Nicole Grimaudo, che darà filo da torcere a Dante Balestra, e l’ingresso nel corpo docente del professore di fisica Leone Rocci, personaggio interpretato da Dario Aita, ex allievo di Balestra con un passato tormentato. Per quanto riguarda gli studenti, debutta Thomas, un giovane ribelle dal vissuto difficile, interpretato da Tommaso Donadoni.

Il rapporto tra Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino) resta il nodo centrale della narrazione. Dopo anni di sguardi intensi, silenzi e incomprensioni, i due personaggi sembrano pronti a vivere una svolta significativa. La versione originale spagnola, Merlí, aveva già consegnato ai fan una storia d’amore appassionata tra i corrispettivi di Manuel e Simone, e la Rai sembra intenzionata a seguire questa linea narrativa. Gli attori hanno anticipato che il finale riserverà una sorpresa che potrebbe dividere il pubblico, alimentando così l’attesa e la curiosità.

Le immagini del trailer hanno scatenato reazioni entusiaste sui social network, dove gli spettatori sono impazienti di scoprire se finalmente vedranno concretizzarsi la relazione tra i due giovani. Le anticipazioni parlano di un’evoluzione emotiva che si intreccia con le sfide dell’esame di maturità e con le difficoltà personali di ciascun personaggio.

Non meno importante è la storyline che coinvolge Dante Balestra e Anita, interpretata da Claudia Pandolfi. Dopo un passato caratterizzato da tradimenti, incomprensioni e riavvicinamenti, la loro relazione sarà nuovamente messa alla prova nella terza stagione. Le anticipazioni suggeriscono che le scelte che dovranno affrontare potrebbero cambiare radicalmente il loro futuro, aggiungendo un ulteriore livello di dramma e suspense alla serie.

Un Professore 3 si conferma così una fiction in grado di raccontare con autenticità e sensibilità la realtà della scuola italiana e le complessità delle relazioni umane, affrontando temi quali il bullismo, le dinamiche familiari complicate e l’amore nelle sue molteplici forme. Il ritorno di un cast amatissimo dai giovani spettatori promette di rendere questa stagione la più emozionante e discussa di sempre.