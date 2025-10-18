Maria Chiara Giannetta è una delle attrici italiane più amate e più talentuose degli ultimi anni. Nata e cresciuta a Foggia, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era piccolissima e, pur senza abbandonare gli studi al punto da aver conseguito anche la laurea in lettere, non mette da parte la passione per la recitazione che, ben presto, la spinge a lasciare la Puglia per inseguire il suo sogno.

Oggi, il nome di Maria Chiara Giannetta è uno dei più importanti per la recitazione italiana. Dopo varie parti, conquista il successo e la popolarità interpretando la capitana Anna Olivieri in Don Matteo, un personaggio che le permette di entrare nel cuore del pubblico che, oggi, la segue con affetto anche in Blanca.

Impegnatissima nei suoi progetti lavorativi, Maria Chiara Giannetta, nonostante il successo, è molto discreta e riservata. L’attrice, infatti, parla pochissimo della sua vita privata e, in pochi sanno, che nella sua vita da anni c’è un compagno con cui condivide la passione per la recitazione.

Tutto sul compagno di Maria Chiara Giannetta: chi è Davide Marengo

Dal 2017, il cuore di Maria Chiara Giannetta batte per Davide Marengo, regista con cui convive da tempo e che ha 20 anni più di lei. I due, nonostante stiano insieme da molti anni, non sembrerebbero pensare né al matrimonio né ai figli anche se, in futuro, l’attrice non esclude di poter diventare mamma. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, infatti, la Giannetta ha confidato a Silvia Toffanin di adorare i bambini.

Davide Marengo è un regista di cinema e tv napoletano che è cresciuto a Roma. Oltre ad aver diretto vari film come Un fidanzato per mia moglie con Geppi Cucciari e spot pubblicitari, Marengo è stato regista della terza stagione di Boris, della fiction Sirene su Rai1, de Il cacciatore con Francesco Montanari, su Rai2 e della serie Un’estate fa che ha come protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti e che è uscita su Sky.

Pur essendo molto riservata, nel 2023, nel salotto di Verissimo, la Giannetta ha svelato come è nato l’amore con Marengo: “Ci ha presentati Valentina Bellè e quella volta non ci siamo filati di striscio. Seconda presentazione grazie a un’amica in comune a Milano e abbiamo iniziato a frequentarci”. E, sulla differenza d’età, ha aggiunto: “Quella anziana sono io. Davide scherza: ‘Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato’. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne“.