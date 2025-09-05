Nonostante lo scetticismo di tanti, Mario Adinolfi non solo ha partecipato a Uomini e Donne ma ha anche sfiorato la vittoria. Un’esperienza che gli ha permesso di raccontarsi, di mostrare un lato inedito della sua personalità ma anche di riprendere in mano la propria vita cominciando a perdere peso. Rientrato in Italia, l’ex naufrago sta portando avanti il suo programma di dimagrimento pensando, tuttavia, anche al futuro lavorativo.

Felice di aver partecipato ad un reality avvincente come l’Isola, Adinolfi, oggi, sogna di poter partecipare anche ad un altro programma storico di canale 5, seguito da anni da milioni di persone ovvero Uomini e Donne. Senza giri di parole, infatti, Adinolfi si è candidato per ricoprire un ruolo nel programma di Maria De Filippi scatenando l’immediata reazione di Tina Cipollari.

Mario Adinolfi sogna Uomini e Donne: botta e risposta con Tina Cipollari

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino…Io vorrei essere Tinì Cansino…Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti…Come Tinì Cansino lo è per Tina…”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni in una puntata di Casa Lollo, Adinolfi ha svelato il suo sogno professionale ma ha anche scatenato la reazione di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi.

“No grazie siamo al completo”, è stata l’immediata replica della Cipollari. Il commento di Tina, però, a sua volta ha portato ad una contro-reazione di Adinolfi che non è rimasto in silenzio ma ha replicato all’opinionista ufficiale di Uomini e Donne che ricopre il ruolo insieme a Gianni Sperti.

“Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”, ha risposto Adinolfi che ha poi dedicato alla questione un post sul suo profilo Instagram.

“Questo Paese è divertentissimo, uno fa una battuta con il sorriso sulle labbra nello spazio gestito dall’ottimo Lorenzo Pugnaloni (“Vorrei fare la seconda voce maschile a Uomini e Donne, il secondo di Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è di Tina Cipollari”) e le baronie televisive subito prendono d’aceto, temono, si blindano. Tranquilla Tina, il tuo regno trash resta intangibile, certe vette non sono raggiungibili. God save the Queen“, ha scritto.

L’ex naufrago, poi, ha rivolto un pensiero anche a Maria De Filippi: “Quando però Maria vorrà far volare un po’ più in alto alcuni programmi di cui io sono fan sfegatato ma che dopo anni possono e forse persino devono farlo, io mi propongo di darle qualche idea. Gratis o meglio pro bono, come si dice, cioè per il bene. Del Paese”, ha concluso.