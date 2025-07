Federica Panicucci è un volto amato della televisione italiana con una carriera lunga e ricca di successi alle spalle. Da molti anni è al timone di “Mattino Cinque”, ma anche il più recente “Mattino 4” su Rete 4, affiancata da Roberto Poletti. Eppure, a poche settimane dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025-2026, una novità inaspettata ha lasciato il pubblico senza parole: l’assenza totale del programma dai piani futuri del Biscione.

Durante l’attesa conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi per svelare i contenuti della prossima stagione televisiva, l’attenzione si è subito concentrata su un’assenza significativa nel blocco mattutino di Rete 4. Nessuna menzione a “Mattino 4”, nessuna riconferma, nemmeno un accenno tra le novità o i contenuti rinnovati. La curiosità si è trasformata presto in preoccupazione tra i fan, che sui social hanno iniziato a chiedersi se fosse una semplice dimenticanza o una vera e propria cancellazione.

La risposta, purtroppo per i telespettatori più affezionati, è arrivata nei giorni successivi e non è delle più rosee. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, la trasmissione non farà parte del prossimo autunno televisivo. Un taglio netto, che sembra sancire la fine dell’esperimento mattutino su Rete 4, nonostante i buoni ascolti delle due stagioni precedenti.

Il destino di “Mattino 4” e le nuove strade dei suoi conduttori

La chiusura di “Mattino 4” ha colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori. Nonostante il programma avesse trovato una sua nicchia stabile nel panorama informativo del mattino, costruendo uno zoccolo duro di spettatori fedeli, Mediaset avrebbe deciso di interromperne la produzione. Le motivazioni ufficiali non sono state rese pubbliche, ma secondo alcuni rumor interni, si tratterebbe di una scelta strategica legata a una revisione complessiva dei contenuti di Rete 4, che punterebbe a un diverso tipo di offerta.

Federica Panicucci, tuttavia, non resterà certo a bocca asciutta. La conduttrice è già stata riconfermata per la prossima edizione di “Mattino Cinque” su Canale 5, dove tornerà al fianco di Francesco Vecchi. Una soluzione che le permette di mantenere il contatto quotidiano con il pubblico e rafforzare la sua presenza su una rete principale. Anche per Roberto Poletti ci sarà spazio: al momento impegnato con “4 di sera” nel tardo pomeriggio di Rete 4, nella prossima stagione sarà protagonista del weekend in access prime time insieme a Francesca Barra.

Nonostante l’annuncio, non è detta l’ultima parola. In passato, Mediaset ha dimostrato di poter fare marcia indietro anche all’ultimo momento. Proprio “Mattino 4” fu inizialmente sospeso alcuni mesi fa, salvo poi tornare in onda grazie a un ripensamento dei vertici. Se dovesse verificarsi un nuovo colpo di scena, non sarebbe una prima volta. Intanto, qualora la cancellazione venisse confermata, lo slot mattutino potrebbe essere occupato dalla soap “Tempesta d’amore”, che già ha coperto quell’orario durante l’estate.