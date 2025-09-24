La stagione televisiva è cominciata con la sfida tra la Rai e Mediaset che, dopo Affari tuoi e La ruota della fortuna, da sabato 27 settembre 2025, si sfideranno con i due show più amati del sabato sera ovvero Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Milly Carlucci proverà a vincere la sfida degli ascolti grazie ad un cast davvero stellare in cui spicca l’ex volto Mediaset ovvero Barbara D’Urso che, a distanza di due anni dal suo addio a Pomeriggio Cinque e all’azienda di Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di rimettersi in gioco accettando l’offerta della Carlucci.

La presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle è stata vista come un affronto della Rai a Mediaset che, tuttavia, ha provato a strappare al programma di Milly Carlucci una delle sue star, attesissima per i probabili scontri che potrà avere con Barbara D’Ursso.

Da Ballando con le stelle al Grande Fratello? Il retroscena su Selvaggia Lucarelli

Lunedì 29 settembre, in prima serata su canale 5, prenderà il via il Grande Fratello di Simona Ventura che, in studio, avrà come opinionisti, gli ex concorrenti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Un trio che al pubblico piace tantissimo soprattutto perché tutti e tre, oltre ad essere stati dei protagonisti indiscussi delle prime edizioni del Grande Fratello, conoscono le eventuali dinamiche che potrebbero nascere.

Tuttavia, pare che Simona Ventura e gli autori del Grande Fratello abbiano provato ad avere come opinionista anche Selvaggia Lucarelli, da anni presenza fissa nella giuria di Ballando con le stelle, capace, con i suoi commenti, di dare vita a discussioni di ogni tipo.

A svelare il retroscena è Giuseppe Candela direttamente sul portale del magazine Chi. “Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande fratello condotta da Simona Ventura…”, scrive Giuseppe Candela.

Mediaset, tuttavia, stando a quello che fa sapere il giornalista, avrebbe presentato la propria proposta a Selvaggia Lucarelli troppo tardi per sperare di riuscire a strapparle il sì. “Una proposta tardiva, con alle porte anche il debutto di Ballando con le stelle, show in cui la giornalista è impegnata come giurata…Lucarelli ha, dunque, declinato l’offerta…”, conclude il giornalista su Chi.

Nessun trasferimento da Ballando con le stelle a Mediaset per Selvaggia Lucarelli che, nella scorsa stagione, è stata ospite di Veronica Gentili e della sua Isola dei Famosi non risparmiando commenti sui concorrenti. Da sabato 27 settembre, dunque, la Lucarelli tornerà a commentare le esibizioni dei concorrenti di Ballando con le stelle.