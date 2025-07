Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia della decisione di un amatissimo volto tv di lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi totalmente alla propria famiglia. Un annuncio arrivato nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera durante la quale, oltre a ripercorrere la sua straordinaria carriera iniziata quando era giovanissima, svela di aver deciso di salutare il proprio pubblico per occuparsi della propria famiglia.

La notizia arriva nell’anno di un anniversario importante per la carriera del noto volto tv che, per anni, è stato il sogno di tantissimi giovani che speravano di poter seguire la sua strada che, oggi, porta ad una vita più tranquilla e, soprattutto, distante dalle luci dei riflettori.

Addio alla tv: l’annuncio dell’ex ragazza di Non è la Rai spiazza

A pochi giorni dal 30esimo anniversario dell’ultima puntata di Non è la Rai trasmessa in tv, Alessia Merz ha rilasciato un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera annunciando la scelta di ritirarsi per condurre una vita più tranquilla come mamma e moglie. Le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai arrivano anche a distanza di poche settimane dalla sua partecipazione, come ospite, a La volta buona insieme a Cristina Quaranta.

Nel salotto della trasmissione Rai condotta da Caterina Balivo, Alessia Merz, insieme a Cristina Quaranta, ha ricordato non solo il passato a Non è la Rai, ma anche quello a Striscia la Notizia come velina. Esperienze importanti che Alessia Merz porterà sempre nel cuore anche se, oggi, ha deciso di percorrere una strada diversa da quella della tv.

“Ormai ho 51 anni e ho già dato“, dice perentoria al quotidiano. “Non sono più pronta a lavorare a tempo pieno: stare più di due giorni lontano dalla mia famiglia è impensabile”, ha detto la Merz che è sposata con l’ex calciatore Fabio Bazzani da cui ha avuto i figli Niccolò e Martina.

Tuttavia, quello della Merz non è un addio totale alla tv ma solo a quell’esperienze, come i reality, che la porterebbero a trascorrere diverso tempo senza il marito e i figli. Non sono da escludere, dunque, ospitate e interviste esattamente come ha fatto recentemente partecipando ad una puntata de La volta buona.

«Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane. Primo perché sono molto competitiva, e poi stare lontana dalla mia famiglia per più di due giorni è impensabile. Ma sono aperta a lavori saltuari: mi consentono di dedicarmi a me stessa, guadagnare i miei soldi, rivedere i colleghi. Mi piace fare l’opinionista», ha concluso.