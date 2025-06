Il programma pomeridiano di Caterina Balivo, La Volta Buona recentemente è finito al centro delle polemiche per un’intervista ad una dei volti storici della Rai, da tempo lontano dai riflettori.

La padrona di casa infatti ha avuto un botta e risposta con la sua ospite, un personaggio amatissimo dal pubblico che la ricorda in uno dei ruoli iconici della storia della televisione italiana.

Un momento che, da semplice intervista televisiva, si è trasformato in un caso mediatico e che ha diviso pubblico e addetti ai lavori.

Quando si sbaglia bisogna ammetterlo

Poco tempo fa Maria Giovanna Elmi è stata ospite a La Volta Buona. L’ex “signorina buonasera” ha ricevuto una domanda dalla Balivo, apparentemente innocua, ma che ha toccato un tasto delicato. La Balivo infatti ha chiesto alla Elmi un chiarimento sul suo primo matrimonio annullato.

L’ex “fatina” del piccolo schermo ha cercato di sviare, visibilmente imbarazzata, definendo la questione troppo privata. Ma la conduttrice campana ha insistito, sottolineando che quella domanda era parte delle ragioni per cui la Elmi era stata invitata. La tensione è salita, e in studio si è respirato un clima che poco si addice all’atmosfera leggera e accogliente che il programma solitamente propone.

La situazione è degenerata quando, nel tentativo di giustificarsi, Maria Giovanna Elmi ha affermato di essere stata chiamata per parlare di un argomento completamente diverso: le spiagge di Miami. Una risposta che ha trovato una reazione brusca da parte della Balivo, la quale ha liquidato l’argomento con una frase che ha fatto il giro dei social: “A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane…” Una dichiarazione netta, forse troppo, che ha acceso la miccia della polemica tra chi ha trovato fuori luogo la risposta della conduttrice e chi, invece, ne ha giustificato il tono.

Di fronte alle critiche piovute copiose sul web, Caterina Balivo non ha aspettato troppo per tornare sull’episodio. Nella puntata successiva, con coraggio e umiltà, ha deciso di affrontare pubblicamente quanto accaduto, con un gesto che non tutti in televisione hanno la forza di compiere: ha chiesto scusa, e lo ha fatto davanti alle telecamere. Invitata di nuovo in studio, la Elmi è stata accolta con un abbraccio e parole sincere. “Fatemela abbracciare, visto che l’ultima volta sono stata molto poco carina con lei e sa pure il motivo…C’è stato un fraintendimento…” ha detto visibilmente emozionata.

La Balivo ha poi aggiunto una riflessione più ampia, che ha colpito molti spettatori: Quando si sbaglia bisogna chiedere scusa…”Accetti le mie scuse?”. Un’ammissione che ha ricevuto molti consensi. E ovviamente scuse accettate dalla diretta interessata.