Dopo l’ultima stagione intensa e ricca di grandi emozioni è già partito il conto alla rovescia di Amici che si sta preparando alla sua 25esima edizione. Il talent di Maria De Filippi è già al centro dei rumors con illazioni sulle mosse che si stanno mettendo in atto nei corridoi della Fascino.

De Filippi, come sempre la regina in assoluto, sembra avere in serbo una nuova svolta per il programma, che rimane sulla cresta dell’onda da un quarto di secolo. Stavolta, al centro della scena c’è un volto amatissimo dal pubblico che potrebbe tornare con un ruolo del tutto inedito.

Nonostante il riserbo mantenuto dalla produzione, le voci che circolano negli ambienti televisivi si fanno sempre più insistenti. Se da una parte alcuni docenti sembrano confermati, dall’altra una sedia della commissione di danza potrebbe presto cambiare proprietario. E a quanto pare, a prendere il testimone potrebbe essere proprio una professionista cresciuta all’interno del programma, che conosce alla perfezione la macchina Amici.

Un posto meritato

I fan di lunga data della trasmissione hanno già capito di chi si tratta: Elena D’Amario. Dalla sua partecipazione come allieva nella storica edizione del 2009 fino al ruolo di giudice nel Serale più recente, il suo percorso nel talent è stato costellato di evoluzioni, palcoscenici internazionali e una maturazione artistica evidente. Ora, un nuovo traguardo potrebbe attenderla: quello di professoressa.

La notizia è ancora avvolta nel riserbo ufficiale, ma qualcosa si sta muovendo. Con l’uscita di scena (non ancora confermata, ma probabile) della coreografa Deborah Lettieri, che ha chiuso la scorsa edizione con parole che suonavano come un addio, la poltrona dell’insegnante di danza moderna è al centro dei riflettori. Diversi nomi sono stati fatti: da ex volti storici come Veronica Peparini e Rossella Brescia a profili recenti e nuovi come Raimondo Todaro o Andreas Müller. Eppure, una figura come quella della D’Amario potrebbe rappresentare la perfetta sintesi tra esperienza, competenza e fedeltà allo spirito del programma.

Intervistata di recente, Elena ha dichiarato di essere aperta a tornare, evidenziando il forte senso di responsabilità che ha vissuto nella sua recente esperienza come giudice. Un’affermazione che lascia intravedere la volontà di restare all’interno del format, ma forse con un’attenzione più diretta verso gli allievi, come quello di chi li accompagna giorno dopo giorno nel percorso scolastico e artistico.

In attesa di annunci ufficiali, il pubblico si divide tra l’entusiasmo per un ritorno così sentito e la curiosità per l’effettiva composizione del nuovo cast. Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, resta da sciogliere il nodo della danza moderna.