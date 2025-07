Nei prossimi giorni Jana si prepara a lasciare i suoi alloggi per trasferirsi ai piani nobili della tenuta, diventando ufficialmente una “signorina Exposito”. Tuttavia, la giovane non è affatto pronta ad affrontare questo cambiamento sociale, mostrando timori e insicurezze sul suo nuovo ruolo. La marchesa Cruz è però ferma nella sua decisione e, con l’appoggio di Petra, ordina a tutto il personale di trattare Jana come una vera signora. Nel frattempo, a La Promessa arriva il nuovo sacerdote di Luján, Padre Samuel, la cui presenza suscita subito sospetti per la sua ambiguità.

Il trasferimento di Jana rappresenta dunque non solo un passaggio di status ma anche un momento di crisi personale e sociale: nonostante venga accolta calorosamente dalla famiglia, la ragazza rifiuta di partecipare al primo pranzo tra i nobili, preferendo barricarsi nella sua stanza.

Intrighi, alleanze e tensioni in aumento

La settimana si sviluppa con una serie di eventi drammatici che coinvolgono i vari personaggi della soap. Don Lorenzo, stimolato da Martina, svela un piano di Ayala che si è avvelenato da solo nel tentativo di incastrare la marchesina e farla rinchiudere in manicomio. Martina, pronta a reagire, si allea con Petra per contrastare Ayala dopo un’aggressione violenta. Il clima di ostilità si intensifica anche tra Catalina e Pelayo, con la prima che, stanca dell’indecisione del fidanzato, lo costringe a prendere una decisione definitiva sul loro futuro e sul bambino che aspetta, il cui padre è rivelato essere Adriano.

Non mancano i segreti e i tradimenti: Petra scopre la relazione clandestina tra Marcelo e Raquel e utilizza questa informazione per vendicarsi, complicando ulteriormente i rapporti interpersonali. Marcelo, dal canto suo, si sente tradito da Teresa, responsabile di averlo messo in cattiva luce per proteggere il loro segreto.

Le discussioni tra Don Alonso e Don Ricardo sul futuro di Don Romulo, ormai in procinto di lasciare la servitù, aggiungono un ulteriore livello di tensione nella gestione della tenuta.

Un’ombra di mistero avvolge la tenuta con il furto di un crocifisso sacro dalla sala principale, un evento che inquieta profondamente la servitù. Maria, una delle domestiche, osserva con sospetto il comportamento di Padre Samuel, visto mentre trafuga il crocifisso, ma non rivela ancora il colpevole. La scomparsa dell’oggetto sacro scuote la comunità interna e porta a una mobilitazione generale per risolvere il caso.

Nel frattempo, Jana continua a vivere isolata, rifiutando ogni tentativo di integrazione con i nobili, decidendo di boicottare anche la cena ufficiale. La sua riluttanza a entrare nel nuovo mondo sottolinea il prezzo emotivo che deve pagare per la sua elevazione sociale.

Nel contesto delle tensioni familiari, Curro si trova al centro di pressioni per un matrimonio combinato con Julia, richiesto da José Juan per riparare alla morte di Paco. Martina, però, lo esorta a non accettare un vincolo che non desidera, evidenziando la complessità dei rapporti e delle decisioni che devono essere prese.

La Promessa continua così a intrecciare tematiche di potere, amore, segreti e lotte sociali in un intreccio appassionante che tiene il pubblico incollato allo schermo, offrendo uno sguardo vivido su una società fatta di contrasti e di profonde trasformazioni.