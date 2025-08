Dopo anni in Sardegna, l’edizione 2025 di Temptation Island che si è conclusa con tanti colpi di scena e ascolti record, è stata registrata in Calabria. Nel corso delle varie puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia, il pubblico si è affezionato alle storie delle coppie protagonista ma è rimasto anche incantato dalla bellezza del villaggio in cui hanno vissuto i fidanzati, le fidanzate, i tentatori e le tentatrici.

Oltre alle residenze confortevoli, eleganti e dotate di tutti gli accessori di cui una persona ha bisogno, il villaggio offre una natura incontaminata, una piscina e tanto spazio in cui rilassarsi, allenarsi e godersi la vacanza. A rendere il posto ancora più affascinante è il mare cristallino e la tranquillità circostante. Un resort che ha davvero conquistato tutti al punto che, oggi, in tanti sognano di concedersi una settimana di vacanza nel villaggio di Temptation Island, ma quanto costa effettivamente?

Quanto costa e dove si trova il villaggio di Temptation Island 2025

Fino alla scorsa edizione, le registrazioni di Temptation Island si sono sempre svolte in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais, il resort a Santa Margherita di Pula. L’edizione 2025 di Temptation Island, invece, ha avuto come location il resort Calalandrusa, in Calabria. Il resort, precisamente, si trova a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro ed è immerso in cinque ettari di vegetazione con ampi giardini mediterranei e si affaccia direttamente sul mare.

Al centro del resort sorge una Piscina semiolimpionica mentre chi ama il mare ha a disposizione una spiaggia interminabile e sabbiosa, dove sono stati registrati tutti i falò di Temptation Island, con ghiaia e ciottoli sul bagnasciuga.

All’interno del villaggio, gli ospiti hanno tutto ciò che serve per godersi la vacanza, compresa una vasta scelta di cibo. Come si legge sul sito ufficiale del resort, infatti, “La Duna è lo spettacolare ristorante del Calalandrusa, con vista panoramica sull’intero Golfo di Squillace, con servizio a buffet per pranzo e cena; la prima colazione, sempre con la stessa formula è proposta sulla panoramica terrazza del Cafe’ del Mar”.

All’interno del resort, poi, ci sono diverse tipologie di camere tra cui scegliere, in base anche alla propria disponibilità economica. Stando ai prezzi riportati dal sito, una vacanza completa costa tra €1.300 e €1.700 per una coppia, extra esclusi. Con le offerte promozionali e scegliendo, poi, un periodo di bassa stagione, il prezzo naturalmente diminuisce.

Prezzi che, tuttavia, garantiscono una settimana davvero indimenticabile in cui lasciarsi coccolare da tutti i comfort che offre il resort.