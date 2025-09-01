Raffaella Fico, sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello, nel 2007, ha colpito tutti per la sua indiscutibile bellezza. Da quell’avventura, la carriera della showgirl napoletano ha spiccato il volo. Show televisivi, film e spettacoli teatrale formano il curriculum della Fico che, negli anni, ha fatto parlare di sé anche per la vita privata. La sua storia d’amore con Mario Balotelli è stata la protagonista del gossip per diversi anni: da quella relazione è nata Pia con cui Raffaella, oggi, ha un rapporto splendido.

Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “c’è chi dice…”, pubblicata sul settimanale Chi, Raffaella Fico ha trascorso le vacanze con la figlia come hanno mostrato entrambe sui social. Bellissime e molto unite, hanno scelto la Sardegna, precisamente Porto Cervo, per rilassarsi e godersi il sole, il mare ma anche il divertimento. La showgirl, tuttavia, non trascura neanche il lavoro come fa sapere ancora il famoso magazine Mondadori.

Il nuovo lavoro di Raffaella Fico: ecco cosa fa oggi la showgirl

Raffaella Fico, dopo essere tornata nella casa più famosa d’Italia partecipando al Grande Fratello Vip 6, nel 2021, è tornata in tv come concorrente di Avanti un altro – Pure di sera e di Back to school 2. La showgirl, successivamente, si è dedicata soprattutto al teatro recitando negli spettacoli “La signora in rosso” con la regia di Claudio Insegno e “La locandiera” con la regia di Nando Sessa.

Tuttavia, la showgirl non nasconde che le piacerebbe tornare anche in tv e, come fa sapere il settimanale Chi nella rubrica “C’è chi dice…” sta aspettando proposte lavorative artistiche. Nel frattempo, tuttavia, Raffaella Fico ha scelto di tuffarsi in una nuova attività lavorativa.

A quanto pare, infatti, da qualche anno, ha scelto di investire parte dei suoi guadagni acquistando un centro estetico. Il centro, come svela il magazine Mondadori, si trova a Casalnuovo, popoloso comune in provincia di Napoli dove Raffaella Fico si reca spesso.

Oltre ad averlo acquistato, infatti, la showgirl si occupa anche della sua gestione. Insomma, pur amando il mondo dello spettacolo che l’ha accolta quando era giovanissima, la Fico non resta in attesa di proposte lavorative ma ha scelto di fare affari anche in altro modo.

Non è l’unica, tuttavia, ad aver investito i propri guadagni in attività lontane dal mondo dello spettacolo. Altri artisti, infatti, hanno investito soprattutto nella ristorazione come Claudio Amendola, Diego Abatantuono, Nicolas Vaporidis e Lino Banfi