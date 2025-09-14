Non è un inizio di stagione facile per la Rai che, oltre a dover correre ai ripari per ridurre il divario degli ascolti tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, rischia di perdere anche uno storico protagonista. Sono ore concitate in Viale Mazzini dove si sta cercando di capire cosa sistemare in corsa per permettere a Stefano De Martino di tornare a vincere la gara degli ascolti contro Gerry Scotti ma anche perché la Rai rischia di perdere un nome importantissimo.

Nelle scorse ore, infatti, LaPresse ha diffuso la notizia del possibile passaggio di un conduttore a La7, azienda che ha già accolto Flavio Insinna dopo la scelta di affidare L’Eredità a Marco Liorni. Se Insinna è tornato in Rai per partecipare a Tale e quale Show 2025, un altro protagonista potrebbe fare le valigie e salutare definitivamente la Rai.

Dalla Rai a La7: chi è il conduttore pronto a fare le valigie

Secondo un’indiscrezione clamorosa riportata da LaPresse, in casa Rai, potrebbe esserci un vero terremoto per un probabile incontro tra Sigfrido Ranucci e Urbano Cairo, editore di La7. Secondo quanto fa sapere LaPress, il conduttore potrebbe così lasciare la Rai per sposare un altro progetto su La7.

Una notizia che è diventata immediatamente virale e che ha portato il portale fanpage.it ad approfondire la questione. Dopo aver verificato la notizia, anche Fanpage ha confermato che l’incontro tra Sigfrido Ranucci e Urbano Cairo potrebbe avvenire entro fine settembre.

“Secondo quanto riferiscono a Fanpage.it, l’incontro tra Sigfrido Ranucci e Urbano Cairo è effettivamente previsto per la fine di settembre…” – scrive Fanpage secondo cui, qualora il presunto incontro dovesse concludersi positivamente, non porterebbe ad un addio imminente del conduttore alla Rai. “Al momento il suo passaggio a La7 non è in discussione per questa stagione, ma al massimo per la prossima…”, scrive Fanpage.

L’incontro tra Sigfrido Ranucci e l’editore di La7 è stato confermato anche dall’agenzia di stampa AdnKronos secondo cui, però, al centro della discussione, non dovrebbero esserci nuovi progetti televisivi ma “la pubblicazione di un libro con Solferino, la casa editrice di Rcs…Al momento, secondo fonti ben informate, non ci sarebbero trattative avviate per progetti televisivi”, fa sapere l’AdnKronos.

A svelare la verità, come fa sapere l’Ansa, è stato proprio Ranucci che ha confermato l’incontro con Urbano Cairo “per quello che riguarda un libro. E’ un editore che ha espresso più volte stima nei confronti di Report. È un editore che io stimo perché ha lasciato grande libertà ai suoi giornalisti. Punto. Tutto qua”.