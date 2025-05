La prossima stagione televisiva della Rai potrebbero regalare sorprese al pubblico con una vera e propria rivoluzione per i programmi domenicali. Chi si aspettava l’addio di Mara Venier a Domenica In resterà deluso perché la conduttrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha confermato la propria presenza alla guida di Domenica In che, però, andrà in onda con qualche novità.

La domenica televisiva di Raiuno, tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, subirà dei cambiamenti e a farne le spese, a quanto pare, sarà Francesca Fialdini. Quest’ultima, da anni, va in onda ogni domenica, subito dopo Domenica In, con “Da noi a ruota libera”. Da settembre, però, tutto dovrebbe cambiare perché, a quanto pare, la Rai avrebbe già scelto la sua sostituta.

Rai: chi arriva la domenica al posto di Francesca Fialdini

Se Domenica In, nella prossima stagione televisiva, sarà condotta ancora da Mara Venier che festeggerà così il cinquantesimo anniversario del programma, sulla realizzazione di un altro programma domenicale c’è un punto interrogativo. Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, infatti, il programma “Da noi a ruota libera” potrebbe non avere una nuova stagione.

Stando a quello che fa sapere Davide Maggio, infatti, la Rai starebbe pensando di sostituire “Da noi a ruota libera” con la versione pomeridiana di “Ciao maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e in onda il sabato in seconda serata.

“Al momento, invece, l’unica ‘autonomia’ sarebbe riservata a Nunzia De Girolamo che porterebbe il suo Ciao Maschio al posto dell’ultima parte, attualmente appannaggio di Francesca Fialdini e della sua Ruota Libera…”, fa sapere in esclusiva Davide Maggio.

Per la Rai, il cambiamento sarebbe importante considerando che, ormai da anni, Francesca Fialdini occupa la domenica pomeriggio con il suo “Da noi a ruota libera” intervistando sia personaggi del mondo dello spettacolo che personaggi protagonisti di storie toccanti.

Allo stesso modo, Ciao Maschio ha conquistato una bella fetta di pubblico nonostante vada in onda nella seconda serata del sabato e la promozione alla domenica pomeriggio sarebbe un modo per continuare a lanciare la sfida a Verissimo che, anche nella prossima stagione televisiva andrà in onda durante il weekend.

Tuttavia, come sottolinea il sito Davide Maggio, andando in onda di domenica pomeriggio, Ciao Maschio dovrebbe essere rivoluzionato per adattarsi ad un pubblico decisamente diverso da quello della seconda serata del sabato. Entro la fine di giugno, tuttavia, con la presentazione dei palinsesti, si scoprirà la verità sulle scelte della Rai.