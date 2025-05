Domenica In è uno dei programmi più seguiti di sempre, guidato da tanti anni – consecutivi e non – da Mara Venier. Eppure, ogni anno, puntualmente a fine stagione, arrivano le voci secondo cui la “zia d’Italia” potrebbe lasciarlo. E anche questa volta la storia si ripete.

Da mesi, infatti, si rincorrono indiscrezioni, più o meno velate, sul destino di Domenica In e, soprattutto, su quello della sua padrona di casa. Nelle ultime interviste, Venier ha lasciato trapelare segnali contrastanti: da un lato la stanchezza, dall’altro l’amore per il pubblico e la voglia di chiudere in bellezza. Ora, però, sembra che il nodo sia stato finalmente sciolto.

Tra chi teme un addio, seppur in grande stile, e chi invece non riesce a immaginare una Domenica In senza la zia Mara, al momento tutto rimane – come sempre – ancora un po’ in sospeso. Le parole pronunciate dalla conduttrice nelle ultime stagioni suonavano come un congedo annunciato: “Non posso arrivare a Domenica In col bastone”, aveva detto con ironia, ma anche con una punta di realismo. Eppure, qualcosa è cambiato. Dietro le quinte, la Rai e Venier si sarebbero confrontati a lungo, con una proposta che sembra aver convinto entrambe le parti.

Un’edizione molto importante

Lasciare Domenica in nel 2026 per Mara Venier sarebbe imperdonabile visto che il contenitore domenicale spegnerà ben 50 candeline. Un traguardo simbolico che non può passare in sordina e soprattutto non senza la conduttrice che detiene il record per numero di conduzioni.

Questo dettaglio avrebbe scaturito il ripensamento della presentatrice, come riporta il giornalista Giuseppe Candela, che su Dagospia ha svelato i piani per la prossima stagione. E la sorpresa non è da poco. Secondo quanto rivelato, Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In anche nella stagione 2025-2026.

“Una decisione che smentisce le voci di ritiro e scompagina le previsioni degli ultimi mesi. E per di più l’amata presentatrice si sta preparando a festeggiare i 50 anni del programma che ha consolidato l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Domenica In non chiude, anzi si prepara a festeggiare i 50 anni. E, salvo colpi di scena, lo farà ancora con Mara Venier impegnata alla conduzione. A differenza di quanto circolato, non dovrebbe cambiare nemmeno l’orario di messa in onda. Non si escludono, invece, innesti e un cast allargato (una spalla, un comico e un giornalista) ma anche questo è un discorso già sentito e dal finale noto”, scrive Candela.

il programma resterà sostanzialmente invariato: non ci saranno cambi di programma e neanche cambi di rotta drastico. Anzi, si starebbe ragionando su un possibile ampliamento del cast: si parla di una spalla comica, di un giornalista e forse anche di nuove rubriche. Ma nulla che tolga spazio o centralità a Mara, che resta la vera anima del programma.