Tempo d’estate e tempo di cambi della guardia in tv. Nonostante la bella stagione, la televisione non si ferma e continua a trasmettere programmi nuovi per fare compagnia ai propri telespettatori. Le trasmissioni La volta buona, La vita in diretta e Storie italiane andranno in onda per tutto il mese di giugno per poi essere sostituiti dai format estivi delle varie trasmissioni.

Anche l’informazione mattutino della Rai continuerà ad andare in onda con la versione estiva di Uno Mattina che, fino a settembre, sarà condotta da Alessandro Greco e Carolina Rey che raccolgono il testimone da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Uno Mattina Estate continuerà ad informare i telespettatori fino a settembre quando tornerà la versione invernale della trasmissione mattutina di Raiuno che riprenderà anche il format del passato.

Rai, il ritorno di Uno Mattina nella versione classica

Unomattina è una delle trasmissioni storiche della Rai che ha mandato in onda per la prima volta la trasmissione nel 1986. All’epoca, il programma era condotto da Elisabetta Gardini per la Rete 1 e Piero Badaloni per il Tg1 e, nel corso delle successive edizioni, si è rinnovato sia nel format che nella conduzione.

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, in particolare, nel loro modo di condurre elegante e super professionale, ha conquistato la fiducia del pubblico e dei vertici della Rai che hanno deciso di confermarli anche nella prossima edizione. A settembre, però, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla dovranno alzarsi ancora prima del solito per condurre il programma d’informazione di Raiuno.

La tv di Stato, infatti, ha deciso di ritornare al format classico di Unomattina con la trasmissione divisa tra informazione e intrattenimento. Con questa modalità, la trasmissione inizierà alle 6.40 e proseguire fino alle 10 lasciando, poi, la linea ad Eleonora Daniele che tornerà a condurre la nuova edizione di Storie Italiane.

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla continueranno, così, a sfidarsi con Federica Panicuccini e Francesco Vecchi che, con Mattino 5 andranno in onda per tutto giugno per poi tornare a settembre dopo la pausa estiva.

A settembre, dunque, si torna alla versione originale di Unomattina che sarà organizzata dell’intrattenimento day time in collaborazione con il Tg1. Non mancheranno, dunque, servizi giornalistici dedicati alla cronaca, alla politica, ma anche all’intrattenimento vero e proprio nonché news dedicati alla salute e al benessere. Sarà, dunque, un programma d’informazione a 360 gradi che porterà sia Ossini che la Ferolla a svegliarsi prestissimo per essere in diretta alle 6.40.