Romina Carrisi è la figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power che, per anni, hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Cresciuti sotto le luci dei riflettori, i figli di Albano e Romina, crescendo, hanno trovato la loro strada. Romina Carrisi, in particolare, dopo aver trascorso diverso tempo negli Stati Uniti, è poi rientrata in Italia cominciando a lavorare anche nel mondo dello spettacolo. Nel 2005, infatti, ha fatto il suo debutto in tv partecipando alla terza edizione de L’Isola dei famosi.

Ha partecipato anche al programma “Oggi è un altro giorno” di cui è stata un membro del cast fisso. La partecipazione al programma di Raiuno ha cambiato anche la vita privata di Romina Carrisi che si è innamorata di Stefano Rastelli, il regista della trasmissione con cui ha trovato la propria serenità formando una famiglia con la nascita del figlio Axel Lupo.

Romina Carrisi e la tenera foto del figlio e del compagno che ha conquistato il web

Dietro le quinte della Rai è nata la storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli come ha raccontato la figlia di Albano. Nonostante sia sempre stata molto discreta e riservata, dopo aver annunciato la gravidanza, Romina ha parlato più serenamente della sua relazione svelando che, pur lavorando entrambi al programma Oggi è un altro giorno non si erano mai incontrati fino al giorno in cui sono partiti insieme.

“Poi c’è stato il volo per Genova e poi il viaggio in auto fino a Sanremo: lui con il suo computer che doveva lavorare e io ogni 5 secondi che chiedevo quando arriviamo? Quando arriviamo? E l’ho infastidito con tutte quelle domande. Non era proprio un simpaticone”, ha raccontato lei a La volta buona di Caterina Balivo nel 2023.

Da quel viaggio al primo bacio è trascorso del tempo durante il quale non sono mancati aperitivi, appuntamenti e viaggi di lavoro. Quando, però, è scattato l’amore tutto è stato più semplice e, accanto al regista, Romina ha trovato l’uomo giusto con cui costruire una famiglia.

Il 24 gennaio del 2024 è nato il figlio, Axel Lupo, primogenito per Romina e terzo figlio di Stefano che era già papà di Emma e Lola, nate da un legame precedente. Romina e Stefano Rastelli continuano a vivere lontano dai riflettori la loro vita privata anche se sui social, la figlia di Albano e Romina spesso condivide foto della loro quotidianità come quella che ha fatto impazzire il web.

La foto cattura un tenero momento di giochi e coccole tra Stefano Rastelli e il figlio che ha scaldato il cuore di mamma Romina che ha così condiviso l’immagine sui social emozionando chi l’ha sempre seguita.