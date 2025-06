Carlo Conti, dopo l’impegno con il Tim Summer Hits 2025, comincerà a lavorare sul Festival di Sanremo 2026 avendo già ricevuto i primi brani da valutare ed eventualmente portare sul palco del Teatro Ariston. Per evitare di perdere il Festival, la Rai ha partecipando al bando del Comune di Sanremo presentando un apposito progetto. Una scelta obbligata quella della Rai dopo la sentenza del Tar che ha giudicato illegittimo affidare l’organizzazione del Festival direttamente alla Rai senza alcun bando pubblico.

In attesa della decisione del Consiglio di Stato che avrebbe potuto annullare o confermare la sentenza del Tar, la Rai ha deciso di partecipare al bando. Oggi, però, arriva la decisione ufficiale del Consiglio di stato destinata a cambiare non solo la storia del Festival, ma in generale della televisione italiana.,

Il futuro del Festival di Sanremo 2026: cosa ha deciso il Consiglio di Stato

Dopo la sentenza del Tar, la Rai, rappresentata dagli avvocati Giuseppe de Vergottini, Aristide Police, Filippo Degni, Claudio Mangiafico e Marco Petitto, aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza giudicando illegittimo l’affidamento dell’organizzazione del Festival senza un bando pubblico.

Le motivazioni di tale decisione saranno diffuse nei prossimi giorni, ma la pubblicazione del dispositivo di sentenza cambia totalmente non solo il futuro del Festival, ma anche quello della televisione italiana. Sin dalla prima edizione, Sanremo è sempre stato organizzato e trasmesso dalla Rai, prima dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e successivamente dal Teatro Ariston. Con la sentenza del Consiglio di stato, però, tutto cambia.

La Rai, per poter ottenere l’organizzazione del Festival dovrà partecipare ad un bando pubblico, presentare un progetto e concorrere con altre emittenti televisive che potranno provare a strappare l’organizzazione del Festival alla Rai.

Per l’edizione 2026, la Rai è stata l’unica a presentare la busta, ma per i prossimi anni tutto potrebbe cambiare. Ciò significa che il Festival potrebbe essere organizzato da Mediaset o dal gruppo Discovery qualora dovessero presentare un progetto più convincente rispetto a quello della Rai.

Anche la Warner, quest’anno, aveva mostrato interesse a partecipare al bando ma i tempi stretti hanno poi fatto desistere il gruppo internazionale. In futuro, tuttavia, essendo già chiara la presenza di un bando per ottenere l’organizzazione del Festival, la concorrenza per la Rai potrebbe diventare serrata.

Per Sanremo 2026, tuttavia, tutto resta nella norma con la Rai che trasmetterà la kermesse musicale con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti, in queste settimane impegnato con il Tim Summer Hits 2025..