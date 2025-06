Un motore da 1250 watt, una potenza aspirante di 200 AirWatt e un sistema a doppio serbatoio da 9 litri. Questi i numeri chiave del nuovo aspiraliquidi Parkside Performance, disponibile nei punti vendita Lidl a un prezzo che resta sotto i 200 euro. Pensato per affrontare non solo polvere e residui secchi, ma anche liquidi e macchie persistenti, il dispositivo si presenta come una soluzione solida e completa per la pulizia domestica e non solo. Ad attirare l’attenzione è anche la presenza di una funzione spruzzante integrata, che permette di applicare il detergente direttamente sulla superficie da trattare, evitando così fasi intermedie o pretrattamenti manuali.

Doppio serbatoio, cavo lungo e accessori: tutti i dettagli tecnici

Il Parkside da 1250 watt dispone di un tubo flessibile con impugnatura a D, utile per direzionare l’intervento su zone specifiche, e di una serie di ugelli intercambiabili pensati per ottimizzare l’efficacia su pavimenti, mobili imbottiti e superfici strette. Il cavo di alimentazione da 7,5 metri consente di lavorare senza spostare continuamente la presa, coprendo ampie superfici in pochi minuti. La pressione dello spruzzo, pari a 2 bar, garantisce una distribuzione uniforme del detergente, che viene raccolto assieme allo sporco nel contenitore separato per l’acqua usata.

Questa separazione tra acqua pulita e acqua sporca è una delle caratteristiche che rendono il Parkside adatto a sessioni di pulizia prolungate, riducendo i tempi di svuotamento e ricarica. Le ruote larghe e la scocca compatta facilitano lo spostamento anche su superfici irregolari, mentre il corpo macchina integra spazi dedicati agli accessori, per avere tutto sotto mano durante l’uso. Le testine trasparenti completano il quadro, mostrando il risultato dell’aspirazione in tempo reale.

Il prodotto include una flacone da 100 ml di detergente specifico per tappeti e tessuti, pronto per l’uso, oltre a un ugello per pavimenti da 24 cm, uno per imbottiti da 11 cm e uno per fughe. La confezione è progettata per offrire un kit completo, pronto all’uso sin dal primo giorno, senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Applicazioni pratiche e rapporto qualità-prezzo

La gamma di utilizzo del Parkside Performance si estende oltre la semplice pulizia domestica. È indicato per rimuovere macchie da tappeti, igienizzare sedili auto, aspirare liquidi dopo piccoli allagamenti o per interventi straordinari in ambienti condivisi. La potenza aspirante consente di lavorare anche su superfici più resistenti, come i pavimenti dei garage o gli angoli meno raggiungibili di cucine e scale. Nelle case con animali domestici o bambini, dove la pulizia richiede regolarità e profondità, l’aspiraliquidi Parkside offre un’alternativa concreta ai dispositivi più costosi.

Il prezzo di 199 euro posiziona il prodotto tra le soluzioni più accessibili della sua categoria. Considerando la dotazione tecnica, gli accessori inclusi e la solidità della struttura, si tratta di una proposta che può attirare tanto il consumatore medio quanto chi cerca uno strumento versatile senza ricorrere a marchi premium.

Il prodotto è in vendita esclusivamente nei punti Lidl, fino a esaurimento. Le caratteristiche tecniche e il prezzo lo rendono un candidato competitivo sul mercato degli aspiraliquidi, un segmento in crescita anche per via della maggiore attenzione a igiene e manutenzione degli spazi privati. Chi è alla ricerca di un dispositivo completo, affidabile e già pronto per la pulizia intensiva potrebbe trovare in questo modello un’opportunità concreta da valutare.