Sono tanti i temi che verranno affrontati nel vertici bilaterale di oggi a Roma tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron.

Oggi, alle ore 18:00, Palazzo Chigi ospiterà un incontro di grande significato tra la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Questo vertice si preannuncia come un’opportunità importante per riavvicinare le posizioni di Roma e Parigi, dopo mesi di tensioni e incomprensioni. Sebbene non siano previste dichiarazioni ufficiali alla stampa al termine dell’incontro, il semplice fatto che Meloni e Macron si incontrino di persona rappresenta già un segnale positivo in un contesto internazionale complesso.

Incontro Meloni – Macron a Roma: i temi

L’incontro arriva in un momento delicato, caratterizzato da una serie di sfide globali che richiedono una cooperazione stretta tra i due paesi. La guerra in Ucraina, le crisi in Medio Oriente e le questioni legate ai dazi e al commercio sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati. È evidente che la situazione geopolitica attuale richiede una risposta unitaria da parte dell’Unione Europea, e Italia e Francia, due delle nazioni fondatrici, hanno il dovere di assumere un ruolo di leadership. La scelta di Roma come sede per questo incontro non è casuale.

Dopo un periodo di tensioni, culminato in un episodio di forte imbarazzo durante il vertice dei “volenterosi” a Tirana, dove Meloni non era presente, sia il governo italiano che quello francese sembrano intenti a superare le divergenze. Fonti vicine all’Eliseo hanno descritto l’incontro come “importante” e finalizzato a “parlarsi” per “progredire insieme” su questioni cruciali. Nonostante le distanze esistenti, l’obiettivo comune di entrambi i leader è quello di superare le incomprensioni e lavorare su una base di collaborazione.

A Roma, l’atmosfera è di ottimismo. Si parla di questo vertice come di un “segnale molto positivo” che dimostra la volontà di entrambe le parti di ricucire i rapporti. Meloni e Macron, infatti, condividono posizioni comuni su molte questioni, e l’incontro potrebbe essere l’occasione per smontare la narrazione negativa che ha caratterizzato i rapporti recenti. La mancanza di un passaggio di Macron al Quirinale, tuttavia, evidenzia le complessità di un rapporto che, sebbene amichevole, è ancora segnato da divergenze. Le distanze tra i due leader sono riconosciute, ma da entrambe le parti si è espressa la volontà di riportarle a un livello fisiologico.

Da Parigi, è stato chiarito che non vi è alcun ostracismo nei confronti di Meloni, sottolineando come la premier italiana abbia sempre partecipato agli incontri bilaterali. Tuttavia, il contesto attuale è delicato e richiede un approccio costruttivo per evitare di alimentare divisioni. I temi in agenda sono numerosi e complessi. Fonti italiane hanno evidenziato l’importanza di “porre le basi” per un rafforzamento delle relazioni bilaterali. Italia e Francia devono affrontare insieme sfide comuni, come quella della transizione energetica e della digitalizzazione, aree in cui la collaborazione potrebbe portare a risultati significativi.

Non si può dimenticare il Trattato del Quirinale, un accordo strategico che, sebbene atteso, potrebbe rappresentare un passo importante verso una maggiore integrazione tra i due paesi. In particolare, sarà cruciale affrontare i temi legati alla difesa e alla sicurezza, soprattutto in un contesto di crescente instabilità internazionale. Meloni ha già espresso la volontà di rafforzare le relazioni transatlantiche, e questo incontro potrebbe essere un passo in quella direzione. La crisi in Ucraina, con il suo carico di sfide geopolitiche, richiede una risposta unitaria da parte dell’Europa, e Italia e Francia possono svolgere un ruolo fondamentale nel coordinamento di politiche più incisive.

Altri temi di rilevanza includono la competizione economica, in particolare nel settore automobilistico, dove Roma punta a una triangolazione con Berlino e Parigi. La crisi dei semiconduttori e le sfide legate alla produzione automobilistica in Europa sono questioni che richiedono una strategia comune. Inoltre, si dovrà discutere di come reperire le risorse necessarie per finanziare le priorità strategiche europee, con un mix di investimenti privati e fondi pubblici. L’incontro di oggi rappresenta quindi non solo un momento di dialogo tra due leader, ma un’opportunità per rilanciare un’alleanza storica tra Italia e Francia, fondamentale per la stabilità e la prosperità dell’Unione Europea.