Tra i programmi più longevi della televisione italiana, ma anche più amati dal pubblico, una nota di merito spetta sicuramente a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che, con ironia, aiuta le persone a risolvere problemi, ma anche ad evitare truffe. In onda da anni al termine del Tg5, Striscia la notizia rappresenta un appuntamento fisso per milioni di italiani.

Il programma di Antonio Ricci, inoltre, è da sempre garanzia di successo per Mediaset che, però, nella stagione che si è da poco conclusa, ha visto il trionfo senza appello di Affari tuoi che, con la conduzione di Stefano De Martino non ha avuto rivali. In vista della prossima stagione televisiva, così, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di far slittare la data di partenza di Striscia, ma qual è il vero motivo di tale decisione?

Pier Silvio Berlusconi: ecco perché ha fermato Striscia la Notizia

Dopo 37 anni di messa in onda ininterrotta, Striscia la Notizia non tornerà a fare compagnia a telespettatori di canale 5 a settembre. La notizia è stata confermata dall’assenza del programma nei listini pubblicitari di Publitalia da settembre a novembre.

Una scelta che era stata anticipata dallo stesso Pier Silvio Berlusconi che aveva espresso la volontà di offrire al proprio pubblico programmi più giovani e accattivanti. Per il momento, non si sa ancora cosa andrà in onda su canale 5 dopo il telegiornale anche se, visto il successo che stanno ottenendo Gerry Scotti con La ruota della fortuna ed Enrico Papi con Sarabanda, non è da escludere che si punti su uno dei due programmi per ostacolare l’ascesa di Affari tuoi e Stefano De Martino.

Pensare, tuttavia, ad una cancellazione definitiva di Striscia la Notizia, anche alla luce del rapporto che c’è tra Mediaset e Antonio Ricci, è alquanto improbabile. L’ipotesi più accredita è che dietro lo stop deciso dall’amministratore delegato di Mediaset ci sia la volontà di rinnovare la trasmissione pensando ad una strategia che possa rilanciarla sia come contenuti che come immagine.

L’idea più accreditata, dunque, è che i mesi di stop servano per rinnovare totalmente il tg satirico che, nei prossimi mesi, potrebbe tornare in onda con un nuovo studio, una nuova scenografia, nuova conduzione ma anche con contenuti rivoluzionati.

Ad oggi, tuttavia, non si sa quando Striscia tornerà ufficialmente in onda: inizialmente si pensava che il mese designato per il ritorno del tg satirico fosse novembre ma non è da escludere che la data slitti ancora.