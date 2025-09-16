Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia solida e unita che vive la relazione lontano dai riflettori con molta discrezione. Dopo essere stati i protagonisti del gossip durante l’inizio della relazione ufficializzata dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Totti e Noemi sono riusciti a staccarsi dal gossip e dal clamore mediatico vivendosi con riservatezza.

Una coppia che ha sorpreso tutti e che, sui social, in momenti importanti, condivide contenuti come accaduto per il terzo anniversario. L’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, infatti, hanno festeggiato tre anni insieme e per celebrare l’importante traguardo hanno deciso di regalarsi una suite da 9mila euro oltre alla classica torta per festeggiare.

Totti, tuttavia, ha deciso di sorprendere la compagna con un regalo da sogno il cui prezzo è davvero da capogiro e che è diventato immediatamente virale.

Totti: ecco quanto costa il regalo per Noemi Bocchi

Quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è una storia importante che e sta unendo sempre di più i protagonisti di quella che assomiglia ad una favola moderna: entrambi con due matrimoni finiti alle spalle e genitori, dopo essersi incontrati e innamorati non si sono più lasciati. I due convivono a Roma, hanno formato una splendida famiglia coinvolgendo nella loro vita i rispettivi figli e riescono a ritagliarsi anche del tempo da vivere totalmente in coppia come accaduto per il terzo anniversario.

La coppia si è concessa una serata speciale in un hotel di lusso a Roma dove ha festeggiato con una torta a forma di cuore. Successivamente, la coppia si è sposata in una suite allestita totalmente con il tema “amore”. Sul letto c’erano palloncini rossi e la scritta “Love” mentre sul terrazzo una vasca idromassaggio che aspettava i due innamorati che hanno potuto godere anche di una vista mozzafiato sulla capitale.

Una serata davvero unica e speciale quella vissuta da Totti e Noemi Bocchi che, poi, è rimasta sorpresa anche dal regalo del compagno che ha deciso di donarle una splenda borsa di Hermès. Un regalo che non è passato inosservato perché al centro di vari rumors durante il divorzio da Ilary Blasi che aveva svelato di non trovarle più durante la separazione per poi ritrovarle qualche tempo dopo.

Un regalo anche molto prezioso considerando che i prezzi vanno dai 5mila euro in su in base al modello. Insomma, quello dell’ex capitano della Roma e di Noemi Bocchi è stato un anniversario davvero speciale.