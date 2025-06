Tutte le anticipazioni della soap turca di Canale 5 Tradimento: Guzide rischia la vita, Ersin viene scoperto. Tutto quello che accadrà.

La serie turca Tradimento continua a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e i suoi colpi di scena inaspettati.

In onda su Canale 5 alle 14:10, la narrazione si concentra su una famiglia che, nonostante appaia perfetta, nasconde segreti e tensioni pronte a esplodere. Le ultime anticipazioni rivelano intrighi, vendette e tentativi di omicidio, rendendo la situazione sempre più complessa e tesa.

Anticipazioni Tradimento: Guzide rischia la vita

Nelle puntate recenti, Oltan, il protagonista maschile, scopre che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell’hotel Sharya differisce notevolmente da quello presentato dalla sua azienda. Questo disguido non è casuale; Ipek, la figlia di Sezai, inizia a insinuare in lui il dubbio che Ersin, un collaboratore di lunga data, stia cercando di sabotare il suo lavoro. La tensione tra i due uomini cresce quando Oltan affronta Ersin in ufficio, mettendolo di fronte a questa clamorosa evidenza. La reazione di Ersin è furiosa; egli accusa Ipek di tramare contro di lui, rivelando che i due si conoscono già. Tuttavia, Oltan non è pronto a credere alle parole di Ersin e decide di denunciarsi, aprendo così un conflitto che potrebbe avere ripercussioni devastanti per tutti i coinvolti.

Nel frattempo, la situazione di Guzide diventa sempre più critica. Dopo aver scampato un tentativo di investimento da parte di un’auto misteriosa, Yesim decide di chiedere aiuto a Begum, una cliente che gestisce un’azienda di sorveglianza. In questo modo, Yesim spera di rintracciare il conducente dell’auto, ignara del fatto che dietro a questo evento c’è la mano di Ipek. Nonostante i suoi comportamenti aggressivi, Ipek cerca di riconciliarsi con Guzide, confessando le sue paure e le sue insicurezze legate alla possibilità di perdere l’affetto di suo padre. Questa fragile apertura, però, è solo un’apparenza, mentre il vero rancore di Ipek cresce silenziosamente.

Arriva poi il giorno della cerimonia di premiazione di Ozan, un evento che dovrebbe celebrare il suo successo come ingegnere. La famiglia si riunisce, ma l’atmosfera festosa viene disturbata dall’assenza di Tarik, il quale, nonostante le tensioni, decide di presentarsi all’evento. La sua presenza porta a un’immediata trasformazione dell’umore tra i presenti, creando un contrasto palpabile. Ozan, tuttavia, decide di godersi la serata e si cimenta in balli e risate con Oyku, mentre Guzide si allontana con Sezai. Dopo la serata, Sezai porta Guzide in un ristorante tranquillo nel verde, lontano dal caos della città, e qui le chiede di sposarlo, un gesto romantico che però è destinato a scontrarsi con le tensioni familiari.

Intanto, Yesim, grazie all’aiuto di Begum, riesce a identificare il conducente dell’auto che ha cercato di investire Guzide. La rivelazione è scioccante: si tratta di Ipek. Sezai affronta sua figlia con durezza, rimproverandola per il tentato omicidio, ma Ipek ribatte accusando il padre di non aver mai amato veramente sua madre e di essere tornato dal Canada solo per vendetta. La serie Tradimento continua a esplorare i temi del tradimento, della vendetta e delle relazioni familiari, mantenendo alta l’attenzione del pubblico con colpi di scena inaspettati e sviluppi emotivi intensi.