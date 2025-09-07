Il sabato sera della televisione italiana, anche quest’anno, proporrà la classica sfida tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle. Entrambi gli show partiranno il 27 settembre 2025 e l’attesa è davvero grande perché nello show di canale 5 debutterà, per la prima volta, Paolo Bonolis nel ruolo di giudice che sostituirà Gerry Scotti che ha deciso di lasciare definitivamente lo show mentre a Ballando, come concorrente ufficiale, scenderà in pista Barbara D’Urso.

Sarà una sfida super interessante anche per i vari ospiti che, ogni settimana, si metteranno in gioco per rendere i due show super entusiasmanti. Milly Carlucci, ad esempio, nella seconda puntata di Ballando con le stelle dovrebbe avere come ballerina per una notte Belen Rodriguez mentre Maria De Filippi, per il suo Tu sì que vales, ha deciso di puntare su colei che è considerata la sua erede.

Tu sì que vales 2025: cosa farà Silvia Toffanin

Tra gli ospiti della nuova edizione di Tu sì que vales ci sarà anche Silvia Toffanin che, da sabato 13 settembre 2025, tornerà in onda con Verissimo. Il talk show del weekend di canale 5, tuttavia, non sarà l’unico impegno televisivo della Toffanin nella prossima stagione televisiva perché la Toffanin condurrà anche la seconda edizione di This is me, il programma dedicato agli ex allievi di Amici.

Considerata l’erede di Maria De Filippi, la Toffanin sarà ospite anche di Tu sì que vales 2025 come fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia. “Sono iniziate da tempo le registrazioni di Tu si que vales e proseguiranno nei prossimi giorni in attesa del gran debutto fissato per sabato 27 settembre…”, scrive Giuseppe Candela.

“Tra gli ospiti dello show del sabato sera targato Fascino di Maria De Filippi ci sarà anche Silvia Toffanin…”, scrive ancora Giuseppe Candela, ma cosa farà la conduttrice di Verissimo nello studio di Tu sì que vales? A svelarlo è sempre Dagospia: “La conduttrice di Verissimo sarà tra i protagonisti dello spazio, ormai fisso, dedicato ai vip alle prese con il lip sync…Come se la caverà e con chi si esibirà?”.

Maria De Filippi che vede in Silvia Toffanin la sua erede naturale, punta sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi anche per vincere la sfida degli ascolti con Milly Carlucci che, avendo Barbara D’Urso tra i concorrenti, ha già messo a segno un colpaccio. Dopo la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, dunque, la Rai e Mediaset si sfideranno anche con gli show del sabato sera.