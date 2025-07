Per la stagione televisiva 2025/2026, Mediaset punta ancora su Maria De Filippi e i suoi programmi. Dopo l’estate, la conduttrice è attesa da una serie di impegni professionali per il ritorno in tv non solo di Uomini e Donne e Amici dove sono attese novità importanti soprattutto tra i professori, ma anche per quello di Tu sì que vales. Sarà ancora il talent show a sfidare Ballando con le stelle di Milly Carlucci nello scontro degli ascolti del sabato sera.

Protagonista indiscussa di Tu sì que vales sarà come sempre Maria De Filippi che, però, per la nuova edizione, ha deciso di avere al proprio fianco anche due star assolute della tv. Se i conduttori restano Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, in giuria e non solo qualcosa cambia.

Tu sì que vales 2025: chi arriva nel cast

Le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales in onda, il sabato sera su canale 5 da settembre, sono ufficialmente cominciate con una giuria in parte rinnovata. Accanto a Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, infatti, arriva Paolo Bonolis che ha sostituito Gerry Scotti. Dopo anni, infatti, il re dei quiz ha deciso di lasciare la giuria del talent show che, quest’anno, dovrà rinunciare alla Scuderia Scotti puntando su un’altra novità.

Confermatissima, poi, alla guida della giuria popolari è Sabrina Ferilli, pronta a divertire il pubblico con le sue battute e i siparietti con l’amica De Filippi. Come sempre, poi, non mancheranno gli ospiti e, stando ad alcune indiscrezioni riportate da Cosmopolitan, pare che nella prima puntata arriveranno gli ospiti della prima puntata dovrebbero essere Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone.

Tuttavia, i veri colpacci messi a segno da Maria De Filippi riguarderebbero altri due nomi. Pare, infatti, come si legge su Libero, che Maria De Filippi sia riuscita a portare nel cast due volti amatissimi della Rai come Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta.

Pierpaolo Spollon è stato il protagonista di tantissime fiction Rai di enorme successo come L’Allieva, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti mentre Nathalie Guetta, sin dalla prima stagione di Don Matteo, interpreta l’immancabile Natalina. L’attrice, inoltre, è stata anche concorrente di un’edizione di Ballando con le stelle.

Se la presenza di Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta fosse confermata, per Maria De Filippi sarà l’ennesimo colpaccio della sua straordinaria e ricchissima carriera.