L’estate 2025 diventa ancora più rovente per un duro attacco di Nadia Rinaldi alle televisioni italiane. L’attrice, infatti, ha tuonato contro chi chiama ai provini artisti affermati pur avendo già deciso in anticipo il cast. La Rinaldi, nel post pubblicato su Instagram, utilizza parole durissime e riceve la solidarietà dei colleghi come Serena Grandi e Nina Soldano.

Nadia Rinaldi ha pubblicato il post, sul suo profilo Instagram, dopo l’annuncio di Carlo Conti che, sul proprio profilo IG, ha annunciato i nomi dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale show 2025. Come è noto, a partecipare al programma di Raiuno saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuel Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, e i fedeli Insinna & Cirilli e Antonella Fiordelisi.

Al centro dello sfogo social di Nadia Rinaldi ci sarebbe la sua mancata partecipazione a Tale e Quale Show.

Nadia Rinaldi contro Carlo Conti? Le parole dell’attrice

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?”. Sono queste le parole che Nadia Rinaldi pubblica in un post pubblicato su Instagram a cui accompagna anche una riflessione. “Nonostante il dispiacere, la delusione, sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione!”, scrive l’attrice.

“Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto!!!!! Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza!!!! Grazie!!! Tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione”, conclude l’attrice.

“Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”, commenta Serena Grandi mentre Nina Soldano, star di Un posto al sole aggiunge – “È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato”.

Le parole di Nadia, pubblicate contemporaneamente all’annuncio di Carlo Conti sul cast di Tale e Quale Show 2025, sono state interpretate come un attacco al conduttore toscano, ma sarà davvero così? Nelle scorse ore, l’attrice, tra le storie di Instagram, come potete vedere dalla foto qui in alto, ha aggiunto: “Come direbbe Monica Vitti nella Tosca di Gigi Proietti… Che casino che ho combinato”.

Le parole di Nadia Rinaldi, dunque, si riferivano davvero a Carlo Conti e a Tale Quale Show a cui, tra l’altro, non parteciperà il personaggio più atteso o lo sfogo dell’attrice era diretto alle varie produzioni cinematografiche? Il dubbio resta.