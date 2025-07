Grande attesa per l’annuncio di Carlo Conti che, come ogni anno, attraverso il proprio profilo Instagram, annuncerà i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2025 che comincerà a settembre occupando la prima serata del venerdì sera. Nonostante i nomi non siano stati ancora svelati, sono tanti i personaggi televisivi accostati al programma di Conti tra cui anche diversi ex concorrenti di Amici e del Grande Fratello.

Nelle scorse ore, tuttavia, è spuntata la clamorosa indiscrezione secondo cui Carlo Conti starebbe tentando un vero e proprio colpaccio provando a portare nel suo programma una super stella della tv. Se da una parte, dunque, potrebbe arrivare un super vip, dall’altra parte, Carlo Conti perde uno dei nomi più attesi della nuova edizione del suo show.

Concorrenti Tale e Quale Show 2025: chi non ci sarà

Di fronte alle numerose lezioni di canto prese da Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello ed ex velina di Striscia la notizia, molti fan erano sicuri che l’avrebbero rivista nel cast di Tale e Quale Show 2025. Una speranza che è stata alimentata anche dalle voci secondo cui avrebbe sostenuto il provino insieme ad altri ex concorrenti del reality show di canale 5.

I fan, poi, si erano convinti che ci sarebbe stata quando le hanno chiesto se l’avrebbero rivista in tv ricevendo una risposta affermativa dalla stessa Shaila. Oggi, però, arriva la doccia fredda per tutti coloro che puntavano nella presenza della Gatta nello show di Raiuno.

Davide Maggio, infatti, rispondendo ad un box domanda su Instagram, ha svelato con assoluta certezza che Shaila Gatta non sarà una concorrente di Tale e Quale Show 2025. Cosa farà, dunque, Shaila Gatta nella prossima stagione televisiva?

Qualcosa bolle in pentola per l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato dal momento che è apparsa molto sicura di tornare in tv. Lei, più volte, ha espresso il desiderio anche di tornare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove tutto è cominciato, come professionista ma ad oggi appare alquanto improbabile.

Inoltre, il nome della Gatta è stato anche accostato a Ballando con le stelle come maestra ma anche in questo caso si tratta di un’ipotesi improbabile dal momento che Milly Carlucci sceglie maestri che hanno alle spalle anni di partecipazioni a gare di ballo. Esclusa anche la possibilità di vederla in pista come concorrente in quanto la conduttrice Rai punta sempre su nomi che non arrivano dai vari reality.