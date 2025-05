Tra i programmi di maggior successo della Rai e più amati dal pubblico c’è sicuramente Belve, il format condotto da Francesca Fagnani che incontra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che accettano di rispondere a domande scomode svelando anche dettagli inediti della propria vita privata e professionale. Durante la messa in onda della stagione attualmente in corso, spunta un clamoroso retroscena su Francesca Fagnani e su Belve.

In onda in prima serata su Raidue, Belve è stato ad un passo dal cambiare rete insieme alla padrona di casa che avrebbe ricevuto una proposta che ha fatto tremare la Rai che, però, è riuscita a mantenere sia la Fagnani che il suo programma.

Francesca Fagnani e Belve: tutto sulla proposta ricevuta da Mediaset

Quando si pensa a Belve e Francesca Fagnani si pensa immediatamente alla Rai. Eppure, c’è stato un momento in cui prima che la giornalista firmasse con la Rai per la prossima stagione televisiva per una nuova edizione di Belve, Mediaset e Pier Silvio Berlusconi hanno provato a soffiare alla tv di Stato sia la giornalista che il format stesso.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Affaritaliani, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto ai propri collaboratori di contattare Francesca Fagnani per un eventuale passaggio a Mediaset. L’idea di Pier Silvio era quella di proporre a Francesca Fagnani venti prime serate di Belve, in onda su Italia 1.

Un’offerta interessante che, però, non è stata presa in considerazione dalla Fagnani alla luce del rinnovo del contratto della giornalista con la Rai che, nella prossima stagione televisiva, manderà in onda anche una nuova edizione di Belve che, anche quest’anno, sta ottenendo un grandissimo successo.

L’offerta Mediaset, tuttavia, non si sarebbe limitata alla messa in onda di nuove puntate di Belve perché, secondo le ultime indiscrezioni, l’idea di Mediaset era quella di affidare alla Fagnani anche un altro programma. Stando alle voci raccolte da Affariitaliani, l’idea era quella di affidarle la conduzione dell‘Isola dei Famosi, attualmente in onda con la nuova edizione condotta da Veronica Gentili a cui ha pensato Mediaset dopo il mancato accordo con la Fagnani.

Insomma, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Francesca Fagnani e di Belve sarà ancora sulla Rai. Non è da escludere, tuttavia, una promozione sulla rete ammiraglia della tv di Stato dopo il grande successo che il programma sta ottenendo su Raidue che trasmetterà ancora due puntate.