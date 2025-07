Nessun clamoroso ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri che ha spento tutti i rumors presentando ufficialmente la fidanzata sui social. Nelle scorse settimana era circolata la voce di un possibile ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi dell’ex cavaliere pugliese ma a quanto pare non sarà affatto così.

Riccardo è stato uno dei cavalieri più amati dal pubblico e il suo nome è stato principalmente legato a quello di Ida Platano e Roberta Di Padua che oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Ida, invece, che ha lasciato il programma da tempo, è ancora single, motivo per cui i fan sognavano di rivedere entrambi nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne sperando in un clamoroso ritorno di fiamma.

Sogni che, però, sono stati infranti con una semplice foto condivisa su Instagram dallo stesso Riccardo.

Chi è la fidanzata di Riccardo Guarnieri, ex di Uomini e Donne

Mentre Maria De Filippi è alla ricerca dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e donne che comincerà ufficialmente a fine agosto con le prime registrazioni, Riccardo Guarnieri ha deciso di mettere a tacere tutte le voci che lo volevano nuovamente nel programma con una semplice foto.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, l’ex cavaliere pugliese del trono over ha condiviso una foto di coppia mostrandosi accanto alla sua bellissima fidanzata.

Lei si chiama Gabriella Cofano e non fa parte del mondo dello spettacolo. Non si sa quanti anni abbia ma sembra che sia esattamente come Riccardo pugliese. A quanto pare, infatti, la fidanzata dell’ex protagonista di Uomini e Donne è originaria di Taranto.

Inoltre, conduce un lavoro che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo che ha dato popolarità al fidanzato grazie alla partecipazione al dating show di canale 5. Gabriella, infatti, ha studiato Economics and Business Administration e lavora come Quality Manager nel settore navale e aeronautico come si evince dal suo profilo Instagram che, però, è privato.

Gabriella, infatti, ha solo poco più di mille followers e ha deciso di non rendere pubblico il proprio profilo per mantenere privata la propria vita non essendo un personaggio pubblico. La foto, tuttavia, pubblicata dal fidanzato Riccardo, in pochissimo tempo, è diventata virale scatenando le reazioni del pubblico storico di Uomini e Donne che si è diviso tra chi è felice per Riccardo e chi avrebbe voluto rivederlo nel parterre del trono over.