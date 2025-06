La stagione di Uomini e Donne è finita da qualche settimana, ma Maria De Filippi, prima di godersi le meritate vacanze, sta già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo della conduttrice è quello di ridare luce al trono classico dopo una stagione quasi fallimentare essendoci state solo due scelte. Gli unici, infatti, ad aver concluso il percorso sul trono con una scelta sono stati Martina De Ioannon, attualmente fidanzata con Ciro Solimeno, scelto alla fine del trono e Gianmarco Steri che fa coppia fissa con la sua scelta ovvero Cristina Ferrara.

Hanno, invece, abbandonato il trono per una serie di segnalazioni Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Chiara Pompei. Alla luce di tutto, l’intento di Maria De Filippi è quello di trovare persone che abbiano davvero voglia di innamorarsi e mettersi in gioco e, a quanto pare, avrebbe già individuato il primo nome.

Uomini e Donne: chi vuole Maria De Filippi come tronista

Nel corso delle varie stagioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sempre individuato tra i corteggiatori e le corteggiatrici eventuali tronisti e troniste. Quest’anno ha avuto ragione offrendo immediatamente il trono a Gianmarco Steri che, dopo aver ricevuto il no di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro, il giorno stesso della scelta, ha accettato di rimettersi nuovamente in gioco come tronista concludendo un percorso lungo, intenso ed emozionante con una scelta sorprendente.

Per la prossima stagione, nonostante i rumors continuino a parlare di Francesca Tocca come probabile tronista, Maria avrebbe in mente un altro nome. La De Filippi, infatti, vorrebbe puntare tutto sul volto acqua e sapone di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che, il giorno della scelta, ha dovuto digerire una forte delusione.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, quello di Nadia sarebbe un nome che la redazione starebbe seriamente valutando. Nel corso del percorso da corteggiatrice, inoltre, il carattere forte, deciso e determinato di Nadia, nonostante la sua giovane età, ha colpito la conduttrice che sarebbe pronta a darle una possibilità come tronista.

Ad oggi, tuttavia, non c’è alcuna ufficialità ma Nadia Di Diodato è considerata seriamente in pole per il trono della prossima stagione. Attualmente, la studentessa si sta godendo l’estate in compagnia delle amiche di sempre con cui sta provando a dimenticare Gianmarco che non ha più sentito e visto dopo la scelta, ma a fine estate, per lei, potrebbero davvero riaprirsi le porte di Uomini e Donne.