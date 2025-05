Stai pensando di andare in Grecia per l’estate 2025? Faresti bene ad evitare queste isole: quali sono invece quelle da visitare.

Con l’arrivo dell’estate 2025, la Grecia si conferma come una delle destinazioni più desiderate per le vacanze. Le sue isole, con il loro mare cristallino, la cultura affascinante e una gastronomia invidiabile, continuano a conquistare i viaggiatori.

Tuttavia, non tutte le isole greche offrono la stessa esperienza. Mentre alcune promettono tranquillità e autenticità, altre sono vittime dell’overtourism, rendendo difficile godere appieno della bellezza del luogo. La scrittrice e esperta di viaggi Victoria Hislop ha condiviso le sue raccomandazioni su quali isole visitare e quali evitare per un’estate indimenticabile.

Le isole greche da visitare: costi bassi e pochi turisti

Victoria Hislop, dopo aver visitato oltre 40 isole greche, ha scoperto che ognuna possiede un’identità unica, ricca di storia, cultura e natura. Creta, la più grande delle isole greche, è una delle sue principali raccomandazioni. Celebre per le sue spiagge paradisiache, come la famosa spiaggia di Elafonissi, Creta offre anche una tradizione folklorica ricca e pittoreschi villaggi. Qui, i visitatori possono esplorare percorsi escursionistici e siti archeologici, come il Palazzo di Cnosso, che raccontano storie di civiltà antiche.

Un’altra isola da non perdere è Spetses, conosciuta per la sua eleganza rustica. Le stradine lastricate e le antiche dimore creano un’atmosfera incantevole, lontana dal caos del turismo di massa. Per chi cerca tranquillità e bellezza, Spetses offre numerosi ristoranti che servono piatti della cucina locale a base di pesce fresco. Anche Hydra si distingue per il suo fascino senza tempo. Priva di automobili, l’isola è ideale per passeggiate tranquille e per godere del paesaggio marittimo.

Le case in pietra e le piccole botteghe artigianali rendono Hydra una meta perfetta per chi desidera immergersi nell’autenticità greca. Per chi cerca luoghi più isolati, Makronisos e Spinalonga offrono esperienze uniche. Makronisos, un tempo prigione durante la guerra civile greca, è oggi quasi disabitata, ma la sua bellezza naturale rimane intatta. Spinalonga, nota per la sua storia come ex lebbrosario, è un luogo affascinante da esplorare, con rovine che raccontano storie di un passato complesso e toccante.

Tuttavia, ci sono isole greche che, nonostante la loro bellezza, è meglio evitare nell’estate 2025 se si cerca un’esperienza di vacanza piacevole. Mykonos, Santorini, Ios e Zante sono tra le destinazioni più affollate, dove l’overtourism ha raggiunto livelli critici. Queste isole sono spesso invase da turisti durante l’alta stagione, rendendo difficile anche solo camminare lungo le loro strade pittoresche. Mykonos è famosa per le sue spiagge e la vita notturna scintillante, ma il suo fascino è offuscato dalla folla. I visitatori si trovano spesso a lottare per uno spazio sulla sabbia o ad attendere ore per un tavolo nei ristoranti. La bellezza dei paesaggi diventa secondaria alla frenesia del turismo di massa.

Anche Santorini, con le sue iconiche case bianche e i tramonti mozzafiato, è diventata una trappola per turisti. Le stradine di Oia e Fira sono ora invase da visitatori, rendendo quasi impossibile godere della vista senza essere circondati dalla folla. Inoltre, la necessità di prenotare con largo anticipo per ristoranti e attrazioni turistiche può trasformare una vacanza rilassante in un’esperienza stressante. Zante e Ios, famose tra i giovani per le loro feste e la vita notturna, soffrono dello stesso problema. Le spiagge affollate e il rumore costante possono rendere difficile il riposo e il relax, compromettendo l’esperienza complessiva.

Per chi desidera esplorare le isole più popolari senza affrontare la folla, è consigliabile visitarle durante la bassa stagione, in particolare nei mesi di maggio e settembre. In questo modo, si può godere dell’autenticità della cultura greca senza la pressione del turismo di massa. È utile pianificare in anticipo e prenotare ristoranti e alloggi per evitare sorprese. Optare per isole meno conosciute può rivelarsi un’alternativa affascinante. Isole come Naxos, Paros e Karpatos offrono bellezze naturali e storiche senza le masse di turisti. Queste destinazioni possono rivelarsi vere gemme, dove la cultura locale è viva e autentica.