Si trova al Pinciano, in via Antonio Gramsci 74, dentro l’Istituto Giapponese di Cultura, e quando arriva la fioritura dei ciliegi riesce in qualcosa di raro: spegnere il rumore, rallentare il passo, far dimenticare per qualche minuto il traffico che scorre appena fuori dal cancello. Non è un parco come gli altri, e non è nemmeno una scenografia fatta per colpire. Qui ogni pietra, ogni specchio d’acqua, ogni curva del sentiero ha un senso preciso.

Dentro il sen’en del Pinciano: il progetto di Ken Nakajima e i simboli del paesaggio

Il giardino si estende per oltre 1.400 metri quadrati ed è stato progettato da Ken Nakajima, nome di riferimento del paesaggismo giapponese, lo stesso che ha firmato anche lo spazio nipponico all’Orto Botanico di Roma. Qui, però, il suo intervento ha un valore speciale: è il primo giardino italiano realizzato da un maestro paesaggista giapponese. Lo stile è quello del sen’en, il tradizionale giardino con laghetto, forma che in Giappone ha raggiunto la sua piena maturità tra Trecento e Cinquecento. Basta percorrerne i vialetti per ritrovare i suoi segni più riconoscibili: la cascata, il laghetto centrale, le rocce disposte secondo equilibri simbolici, il ponticello in legno, la lanterna in pietra tôrô.

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Niente è lì per semplice ornamento. Tutto concorre a costruire un paesaggio in miniatura, pensato per cambiare volto con la luce e con le stagioni. In primavera arrivano i ciliegi, certo, ma non ci sono solo loro: il giardino ospita anche glicini, camelie, magnolie, iridi e pini nani. Ed è anche per questo che continua ad attirare visitatori oltre il periodo della sakura. Dalla veranda dell’Istituto, il tsuridono, si abbraccia l’insieme con un solo sguardo e si coglie meglio l’idea che guida tutto il progetto: non l’effetto cartolina, ma un’armonia sobria, misurata, quasi silenziosa.

Come visitarlo ad aprile 2026: prenotazione obbligatoria e ingresso con audioguida

Chi pensa di decidere all’ultimo rischia di trovare tutto esaurito: l’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, e durante la fioritura i posti finiscono in fretta. Per aprile 2026 le visite sono in programma il giovedì e il venerdì, con prenotazione tramite Eventbrite. Il percorso dura circa 25 minuti ed è accompagnato da un’audioguida, una formula che aiuta a mantenere l’atmosfera raccolta del luogo senza trasformare la visita in una spiegazione troppo rigida. Il tempo, però, non è molto, e chi ama soffermarsi su dettagli, riflessi e geometrie del paesaggio potrebbe sentirlo un po’ stretto. Restano poi le regole essenziali: seguire il tracciato indicato e rispettare la delicatezza degli spazi. In un posto così non è una formalità, ma parte della visita stessa. Per molti romani, e per chi si trova in città in quei giorni, il punto è proprio questo: vedere la fioritura dei ciliegi senza prendere un aereo, in un angolo di Roma che resta fuori dai percorsi più battuti. Ed è forse questo il suo tratto più sorprendente: in una capitale che tende sempre a mostrarsi, uno dei luoghi più memorabili continua a farsi trovare quasi sottovoce.