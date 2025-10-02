Per chi ama l’autunno, con i suoi colori vibranti e l’atmosfera tranquilla, questi viaggi rappresentano un’esperienza unica da vivere. Questi treni attraversano paesaggi montani e vallate, offrendo una vista straordinaria dei boschi che si tingono di rosso, giallo e arancio. Un’opportunità imperdibile per chi vuole godersi la stagione in modo diverso e romantico. Perché siamo abituati al fatto che i viaggi debbano essere il più veloci possibile, quando, in realtà, non c’è niente di meglio che assaporare e gustare i tragitti. Soprattutto con i colori offerti dalla natura in queste settimane.

Il Treno del Foliage è pensato per chi cerca una gita fuori porta che unisce natura, storia e cultura. È perfetto per gli amanti dell’autunno, della fotografia e per chi semplicemente desidera una giornata rilassante lontano dalla frenesia quotidiana. Non solo si viaggia in un paesaggio da cartolina, ma si ha anche la possibilità di scoprire la bellezza storica di Domodossola, con il suo centro medievale ben conservato.

Il Treno del Foliage: un viaggio tra storia e natura

Ogni anno, tra ottobre e novembre, migliaia di viaggiatori scelgono il Treno del Foliage, che percorre la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli, un tracciato che collega Locarno a Domodossola, attraversando un paesaggio che esplode nei colori tipici dell’autunno.

Il percorso, lungo 52 km, passa attraverso le Centovalli e la Valle Vigezzo, conosciuta anche come la “Valle dei Pittori”. Il viaggio inizia da Rivera, con un treno panoramico che consente ai passeggeri di godersi il paesaggio spettacolare, che si snoda tra il Lago Maggiore, i boschi colorati e i pittoreschi villaggi alpini.

Il viaggio si articola cosìì:

Partenza : Da Rivera (con fermate da definire) in direzione Locarno .

Percorso panoramico : Il viaggio attraversa paesaggi incantevoli, tra cui il Lago Maggiore , la Valle Vigezzo e le Centovalli .

Arrivo a Domodossola : Dopo il viaggio panoramico, i passeggeri hanno tempo libero per visitare il centro storico di Domodossola , in particolare la Piazza del Mercato , famosa per i suoi caffè e portici quattrocenteschi. Il pranzo è a carico del passeggero, ma si può scegliere tra diversi locali tipici.

Rientro: Nel pomeriggio, il rientro avviene con un bus diretto in Ticino.

Il pacchetto include: trasporto in bus andata e ritorno, biglietto del treno panoramico da Locarno a Domodossola e accompagnatrice. Prezzo: 99 franchi svizzeri a persona, 70 per bambini fino a 12 anni. Si consiglia di prenotare con anticipo, poiché il costo potrebbe variare al momento della conferma.