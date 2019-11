Questo sito è perfetto per gli amanti dei luoghi in rovina

Internet è pieno di cose meravigliose e a riprova di ciò, i siti che si possono scovare girovagando tra le pagine proposte dopo una semplice ricerca.

Tra le varie, molto interessante è il sito Ascosi Lasciti, che si occupa di raccontare e far conoscere luoghi in rovina creati ma poi dimenticati dall’uomo.

Da ascosi, aggettivo che indica il nascosto e il segreto, e lasciti, sostantivo rappresentativo della donazione testamentaria, Ascosi Lasciti si propone come sito per ritrovare i doni nascosti del passato, anche attraverso un nome che va a riscoprire l’italiano stesso.

Ascosi Lasciti scova in tutta Italia posti nascosti e sconosciuti che possono ancora avere un valore.

L’obiettivo della pagina, è quello di permettere a tutti di trovare la meraviglia in edifici o giardini abbandonati in cui non ci avventureremmo mai se non la notte delle streghe giusto per spaventarci ancora di più.

Instagram - ©Ascosi Lasciti Instagram

Cimiteri, ex manicomi, ville, ma anche strutture industriali in cui è possibile trovare cimeli storici come vecchi treni d’epoca. La curiosità e voglia d’avventura sono i due requisiti minimi per perdersi tra le pagine del sito e, successivamente, dei luoghi che si sceglie di visitare.

Qual è la curiosità di Ascosi Lasciti? La narrazione dei posti invoglia a visitarli, ma la locazione di questi viene lasciata al mistero.

L’esplorazione urbana diviene così quasi un gioco da fare con loro, una caccia al tesoro per gli appassionati, che si possono anche riunire e creare gruppi con cui ispezionare luoghi e ricercare rovine.

Fondamentale diviene la condivisione d’informazioni, l’aggregazione fisica e social legata alla comunicazione.

Instagram - ©Ascosi Lasciti Instagram

Sul loro sito, potete trovare la sezione “luoghi” e la sezione “edifici”, due contenitori di informazioni classificate in base al paese in cui si cerca piuttosto che a quello che si vuole trovare.

Ascosi Lasciti è presente anche su facebook e instagram, con cui potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime scoperte e condividere con al community cose che, magari, conoscete solo voi.

Le fotografie fatte da chi si avventura in questi itinerari quasi senza meta, sono sorprendenti e fanno riflettere molto su quella che è la natura umana.

Instagram - ©Ascosi Lasciti Instagram

Da sempre l’uomo ha la capacità di creare cose spettacolari, maestose, intriganti, ma ha anche il difetto di lasciar cadere poi in rovina queste stesse cose che un tempo gli han dato felicità.

Quanti sono i luoghi andati incontro a questo destino? Leggendo Ascosi Lasciti, la risposta è: fin troppi.

Il minimo che si può fare, è ridargli valore e vederne ancora quella bellezza che ha caratterizzato edifici e loghi nel pieno del loro passato splendore.